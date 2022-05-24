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Четверо російських саперів підірвались на міні в "Азовсталі" - радник мера

Валентина РоманенкоВівторок, 24 травня 2022, 10:16
Четверо російських саперів підірвались на міні в Азовсталі - радник мера

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє про поранення чотирьох російських окупантів в результаті підриву на міні в "Азовсталі".

Джерело: Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Маріуполь. При розмінуванні "Азовсталі" чотири сапери росіян підірвались на міні. Один в важкому стані, двоє середнього ступеня і один отримав легкі поранення. Вважаю що новина, яку можна вважати за хорошу".

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Деталі: За словами радника мера, відплата загарбникам – невідворотна.

Передісторія:

  • Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
  • 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня почалася евакуація важкопоранених бійців на окуповану територію. Всіх інших планувалося вивести за кілька етапів. Формально вони потрапляють у полон. Українська влада планує їх обмін. 
  • Українське військове і політичне керівництво не коментує деталі спецоперації до її завершення.

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Теми: Маріупольвійна
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