Четверо російських саперів підірвались на міні в "Азовсталі" - радник мера

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє про поранення чотирьох російських окупантів в результаті підриву на міні в "Азовсталі".

Джерело: Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Маріуполь. При розмінуванні "Азовсталі" чотири сапери росіян підірвались на міні. Один в важкому стані, двоє середнього ступеня і один отримав легкі поранення. Вважаю що новина, яку можна вважати за хорошу".

Деталі: За словами радника мера, відплата загарбникам – невідворотна.

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