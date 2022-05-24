Четверо российских саперов подорвались на мине в "Азовстали" - советник мэра

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает о ранении четырех российских оккупантов в результате подрыва на мине в "Азовстали".

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Мариуполь. При разминировании "Азовстали" четыре сапера россиян подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, двое средней степени и один получил легкие ранения. Считаю что это новость, которую можно считать хорошей".

Детали: По словам советника мэра, возмездие захватчикам – неотвратимо.

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