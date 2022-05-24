Четверо российских саперов подорвались на мине в "Азовстали" - советник мэра

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает о ранении четырех российских оккупантов в результате подрыва на мине в "Азовстали".

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Мариуполь. При разминировании "Азовстали" четыре сапера россиян подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, двое средней степени и один получил легкие ранения. Считаю что это новость, которую можно считать хорошей".

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Детали: По словам советника мэра, возмездие захватчикам – неотвратимо.

Предыстория:

Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.

В ночь на 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая началась эвакуация тяжелораненых бойцов на оккупированную территорию. Всех остальных планировалось вывести в несколько этапов. Формально они попадают в плен. Украинские власти планируют их обмен.

Украинское военное и политическое руководство не комментирует детали спецоперации до ее завершения.