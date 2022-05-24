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Начальник ГУР: У Путина ряд болезней, но еще несколько лет у него есть

Елена РощинаВторник, 24 мая 2022, 10:36
Владимир Путин, фото Getty Images

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что президент России Владимир Путин может прожить еще несколько лет, несмотря на тяжелые заболевания, среди которых онкологическое.

Источник: Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Да, мы полностью подтверждаем эту информацию (что у Путина рак – ред.). У него несколько тяжелых болезней, одна из которых рак. Но надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда".

Детали: Буданов согласился, что Путин в растерянности, но его психоэмоциональное состояние описал уклончиво.

Прямая речь: "Здесь мы можем очень много спорить, в каком состоянии может быть диктатор, который думал, что за три дня захватит всю страну и поднимет российский флаг на здании администрации в Киеве. И который третий месяц, провозглашая, что у него вторая (а иногда и первая) армия мира, не может справиться, по его словам, "с отсталым недогосударством Украиной".

Это его риторика. Вот в каком он должен быть состоянии?".

Предыстория:

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  • В апреле журналисты-расследователи сообщали, что президента России Владимира Путина в поездках сопровождают десяток врачей, в частности онколог Евгений Селиванов, который занимается проблемами щитовидной железы.
  • В начале мая британский таблоид "The ​​Sun" писал, что 69-летнего Путина готовят к операции. И якобы на время оперативного вмешательства и реабилитации Путин передаст власть секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву.
  • Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказывал, что Владимир Путин серьезно болен раком, а в России может произойти переворот.
  • 24 мая российское издание "Медуза" написало, что за 3 месяца войны с Украиной Путин настроил против себя и "партию войны", и тех, кто хочет мира, – и якобы в Кремле надеются, что "в ближайшем будущем" он пойдет и подбирают преемника.

Темы: ПутинРосcияразведкавойна
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