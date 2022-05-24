Начальник ГУР: У Путина ряд болезней, но еще несколько лет у него есть
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что президент России Владимир Путин может прожить еще несколько лет, несмотря на тяжелые заболевания, среди которых онкологическое.
Источник: Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Да, мы полностью подтверждаем эту информацию (что у Путина рак – ред.). У него несколько тяжелых болезней, одна из которых рак. Но надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда".
Детали: Буданов согласился, что Путин в растерянности, но его психоэмоциональное состояние описал уклончиво.
Прямая речь: "Здесь мы можем очень много спорить, в каком состоянии может быть диктатор, который думал, что за три дня захватит всю страну и поднимет российский флаг на здании администрации в Киеве. И который третий месяц, провозглашая, что у него вторая (а иногда и первая) армия мира, не может справиться, по его словам, "с отсталым недогосударством Украиной".
Это его риторика. Вот в каком он должен быть состоянии?".
Предыстория:
- В апреле журналисты-расследователи сообщали, что президента России Владимира Путина в поездках сопровождают десяток врачей, в частности онколог Евгений Селиванов, который занимается проблемами щитовидной железы.
- В начале мая британский таблоид "The Sun" писал, что 69-летнего Путина готовят к операции. И якобы на время оперативного вмешательства и реабилитации Путин передаст власть секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву.
- Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказывал, что Владимир Путин серьезно болен раком, а в России может произойти переворот.
- 24 мая российское издание "Медуза" написало, что за 3 месяца войны с Украиной Путин настроил против себя и "партию войны", и тех, кто хочет мира, – и якобы в Кремле надеются, что "в ближайшем будущем" он пойдет и подбирают преемника.