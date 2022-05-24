Начальник ГУР: У Путина ряд болезней, но еще несколько лет у него есть

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что президент России Владимир Путин может прожить еще несколько лет, несмотря на тяжелые заболевания, среди которых онкологическое.

Источник: Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Да, мы полностью подтверждаем эту информацию (что у Путина рак – ред.). У него несколько тяжелых болезней, одна из которых рак. Но надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда".

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Детали: Буданов согласился, что Путин в растерянности, но его психоэмоциональное состояние описал уклончиво.

Прямая речь: "Здесь мы можем очень много спорить, в каком состоянии может быть диктатор, который думал, что за три дня захватит всю страну и поднимет российский флаг на здании администрации в Киеве. И который третий месяц, провозглашая, что у него вторая (а иногда и первая) армия мира, не может справиться, по его словам, "с отсталым недогосударством Украиной".

Это его риторика. Вот в каком он должен быть состоянии?".

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