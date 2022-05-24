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У Кремлі вже обговорюють наступника Путіна – ЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 24 травня 2022, 10:09
Володимир Путін. Фото kremlin.ru

За три місяці війни в Україні президент Росії Володимир Путін налаштував проти себе і "партію війни", і тих, хто хоче миру, – у Кремлі сподіваються, що "в найближчому майбутньому" він піде, і вже шукають наступника.

Джерело: "Медуза" з посиланням на джерела

Деталі: За даними видання, за час війни загальний настрій російських еліт встиг повністю змінитися кілька разів – від розгубленості на початку та "патріотичного підйому" у квітні до песимізму через три місяці після вторгнення.

За словами джерел видання, близьких до Кремля, тепер дуже багато людей незадоволені особисто Володимиром Путіним. Причому цієї позиції дотримуються і ті, хто виступає за продовження війни, і ті, хто бажає миру.

Співрозмовники "Медузи" зазначають, що у Кремлі негласно обговорюються навіть постаті наступників президента. Серед них мер Москви Сергій Собянін, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв та перший заступник голови АП Сергій Кирієнко, який нещодавно став кремлівським куратором Донбасу.

За даними співрозмовників видання, поки що йдеться не про те, щоб просто зараз скинути президента РФ, але все частіше обговорюється тема "майбутнього після Путіна" і "є розуміння, або побажання, що в досить близькій перспективі керувати державою він не буде" .

Водночас вони наголошують, що Путін може залишити посаду президента лише через серйозне погіршення стану здоров'я.

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Тому невдоволення високопосадовців ні в чому, крім розмов один з одним, не проявляється.

Тим часом у Кремлі не відмовилися від ідеї провести референдуми щодо приєднання до Росії самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а також окупованої російськими військами Херсонської області.

Коли вони можуть пройти, залежить від ситуації на фронті. Але зараз співрозмовники "Медузи" найреалістичнішою датою називають 11 вересня – єдиний день голосування в РФ.

Передісторія:

  • Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що на президента Росії Володимира Путіна був замах після початку війни проти України. 

Теми: РосіяПутінвійна
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