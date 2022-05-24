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Зеленський прокоментував мовчазну підтримку Китаєм нападу РФ на Україну

Світлана КізіловаВівторок, 24 травня 2022, 22:06
Володимир Зеленський, фото Le Monde/Getty Images

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню NHK нагадав, що Китай не відреагував на російську агресію проти Києва так, як це зробили цивілізовані країни Заходу.

Джерело: NHK

Деталі: Президент України вкотре наголосив, що дуже важливо притягнути Росію до відповідальності за вторгнення в сусідню суверенну державу, аби інші країни не вдавалися до такої ж агресії. У цьому контексті Зеленський заявив, що "Китай зараз займає позицію, що окупувати територію інших країн, це нормально".

Він застеріг, що Китаю не варто "об'єднуватися" з Росією, і що ризики такої "співпраці" Пекіна та Москви добре розуміє Японія.

Пряма мова: "Для нас було важливо, щоб Японія підтримала Україну чітко, відверто, суттєво і повністю.

Згуртованість (Японії, США, Австралії та Індії у рамках Quad) зараз важлива, це направлення сигналів іншим країнам".

Важливо: Російські та китайські стратегічні бомбардувальники провели перший спільний політ з початку російського вторгнення в Україну. Літаки, здатні нести ядерну зброю, піднялися у повітря і пролетіли над Японським та Східно-Китайським морями. Це сталося на тлі візиту до регіону президента США Джо Байдена, який у вівторок зустрівся з лідерами Австралії, Японії та Індії. Ці країни беруть участь у так званому Чотирьохсторонньому діалозі з безпеки (Quad coalition).

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Нагадаємо:

Сполучені Штати попередили Китай про серйозні наслідки, якщо той надаватиме Росії зброю або допомагатиме обійти санкції.

Президент Джо Байден заявив, що США готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню.

Теми: КитайРосіяЗеленськийвійна
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