Зеленский прокомментировал молчаливую поддержку Китаем нападения РФ на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию NHK напомнил, что Китай не отреагировал на российскую агрессию против Киева, как это сделали цивилизованные страны Запада.
Источник: NHK
Детали: Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что очень важно привлечь Россию к ответственности за вторжение в чужое суверенное государство, чтобы другие страны не прибегали к такой же агрессии. В этом контексте он заявил, что "Китай сейчас занимает позицию, что оккупировать территорию других стран это нормально".
Он предостерег, что Китаю не стоит "объединяться" с Россией, и что риски такого "сотрудничества" Пекина и Москвы хорошо понимает Япония.
Прямая речь: "Для нас было важно, чтобы Япония поддержала Украину четко, откровенно, существенно и в полной мере.
Сплоченность (Японии, США, Австралии и Индии в рамках Quad) сейчас важна, это направление сигналов другим странам".
Важно: Российские и китайские стратегические бомбардировщики провели первый совместный полет с начала российского вторжения в Украину. Самолеты, способные нести ядерное оружие, поднялись в воздух и пролетели над Японским и Восточно-Китайским морями. Это произошло на фоне визита в регион президента США Джо Байдена, который во вторник встретился с лидерами Австралии, Японии и Индии. Эти страны участвуют в так называемом четырехстороннем диалоге по безопасности (Quad coalition).
Напомним:
Соединенные Штаты предупредили Китай о серьезных последствиях, если тот предоставит России оружие или поможет обойти санкции.
Президент Джо Байден заявил, что США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня.