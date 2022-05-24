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Зеленский прокомментировал молчаливую поддержку Китаем нападения РФ на Украину

Светлана КизиловаВторник, 24 мая 2022, 22:06
Владимир Зеленский, фото Le Monde/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию NHK напомнил, что Китай не отреагировал на российскую агрессию против Киева, как это сделали цивилизованные страны Запада.

Источник: NHK

Детали: Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что очень важно привлечь Россию к ответственности за вторжение в чужое суверенное государство, чтобы другие страны не прибегали к такой же агрессии. В этом контексте он заявил, что "Китай сейчас занимает позицию, что оккупировать территорию других стран это нормально".

Он предостерег, что Китаю не стоит "объединяться" с Россией, и что риски такого "сотрудничества" Пекина и Москвы хорошо понимает Япония.

Прямая речь: "Для нас было важно, чтобы Япония поддержала Украину четко, откровенно, существенно и в полной мере.

Сплоченность (Японии, США, Австралии и Индии в рамках Quad) сейчас важна, это направление сигналов другим странам".

Важно: Российские и китайские стратегические бомбардировщики провели первый совместный полет с начала российского вторжения в Украину. Самолеты, способные нести ядерное оружие, поднялись в воздух и пролетели над Японским и Восточно-Китайским морями. Это произошло на фоне визита в регион президента США Джо Байдена, который во вторник встретился с лидерами Австралии, Японии и Индии. Эти страны участвуют в так называемом четырехстороннем диалоге по безопасности (Quad coalition).

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Напомним:

Соединенные Штаты предупредили Китай о серьезных последствиях, если тот предоставит России оружие или поможет обойти санкции.

Президент Джо Байден заявил, что США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня.

Темы: КитайРосcияЗеленскийвойна
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