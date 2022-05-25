Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти в Криму хочуть припинити вивчення англійської в школах: "нащо нам Англія?"

Денис КарловськийСереда, 25 травня 2022, 18:43
Окупанти в Криму хочуть припинити вивчення англійської в школах: нащо нам Англія?
владімір константінов. фото: сайт окупаційної адміністрації криму

Російська окупаційна адміністрація на Кримському півострові хоче припинити викладання англійської мови в загальноосвітніх школах, бо в цьому, мовляв, немає потреби.

Джерело: російська державна інформагенція "ТАСС" з коментарем так званого "спікера державної ради Криму" Володимира Константінова 

Пряма мова Константінова: "Мови – суперечливе питання для мене, дуже неоднозначне: навіщо нам наосліп іти шляхом англійської мови? Навіщо вчити те, що не потрібне, якщо людина ніколи не поїде до Лондона?

Реклама:

Тупе наслідування іншої цивілізації небезпечне. Ми робимо (дитину – УП) заручником – вона буде казати, що я знаю англійську, і мені цікаво, яка вона – Англія. Давайте вивчати свої мови, розвивати свої мови!

Англійці ведуть війну з нами впродовж тисячі років, а ми й надалі продовжуємо вивчати їх, витрачаємо гроші на вчителів, гайнуємо час – а потім на історію бракує часу".

Деталі: Константінов не уточнив, чи мав він на увазі вивчення мешканцями Криму кримськотатарської мови в навчальних закладах, адже це мова корінного народу півострова. 

ВІДЕО ДНЯ

Також очільник окупаційної адміністрації оминув у своєму коментарі увагою, що росіяни примушують людей на захоплених територіях України примушують "тупо наслідувати" російську цивілізацію.

Особисто Константінов не вивчав англійську мову в школі, але твердить, що вивчив її впродовж двох років на спеціалізованих курсах, коли, мовляв, виникла потреба для ведення бізнесу. На його думку, кожній людині буде вдосталь, якщо вона матиме нагоду вивчити іноземну мову на таких курсах, але начебто не варто вчити "чужі" мови в школах.

Довідково: Англійська мова є мовою міжнародного спілкування, яку використовують в дипломатії, веденні бізнесу, гуманітарних цілях та культурних організаціях. Організація Об’єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Європейський Союз, Рада Європи, ОБСЄ та ціла низка міжнародних організацій визначили англійську як офіційну мову для щоденної комунікації та діловодства.

Окрім Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, англійську мову визначили державною або офіційною 59 держав світу, зокрема США, Канада й Австралія.

Передісторія: 

  • У вечірньому зверненні 24 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Росії доведеться піти з Криму.
  • Керівництво НАТО вважає, що українська армія наприкінці літа або на початку осені може розпочати наступ на захоплені росіянами території, включно з Кримом.

Теми: КримРосіяокупаціядіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Крим
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: