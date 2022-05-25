Окупанти в Криму хочуть припинити вивчення англійської в школах: "нащо нам Англія?"

Російська окупаційна адміністрація на Кримському півострові хоче припинити викладання англійської мови в загальноосвітніх школах, бо в цьому, мовляв, немає потреби.

Джерело: російська державна інформагенція "ТАСС" з коментарем так званого "спікера державної ради Криму" Володимира Константінова

Пряма мова Константінова: "Мови – суперечливе питання для мене, дуже неоднозначне: навіщо нам наосліп іти шляхом англійської мови? Навіщо вчити те, що не потрібне, якщо людина ніколи не поїде до Лондона?

Тупе наслідування іншої цивілізації небезпечне. Ми робимо (дитину – УП) заручником – вона буде казати, що я знаю англійську, і мені цікаво, яка вона – Англія. Давайте вивчати свої мови, розвивати свої мови!

Англійці ведуть війну з нами впродовж тисячі років, а ми й надалі продовжуємо вивчати їх, витрачаємо гроші на вчителів, гайнуємо час – а потім на історію бракує часу".

Деталі: Константінов не уточнив, чи мав він на увазі вивчення мешканцями Криму кримськотатарської мови в навчальних закладах, адже це мова корінного народу півострова.

Також очільник окупаційної адміністрації оминув у своєму коментарі увагою, що росіяни примушують людей на захоплених територіях України примушують "тупо наслідувати" російську цивілізацію.

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Особисто Константінов не вивчав англійську мову в школі, але твердить, що вивчив її впродовж двох років на спеціалізованих курсах, коли, мовляв, виникла потреба для ведення бізнесу. На його думку, кожній людині буде вдосталь, якщо вона матиме нагоду вивчити іноземну мову на таких курсах, але начебто не варто вчити "чужі" мови в школах.

Довідково: Англійська мова є мовою міжнародного спілкування, яку використовують в дипломатії, веденні бізнесу, гуманітарних цілях та культурних організаціях. Організація Об’єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Європейський Союз, Рада Європи, ОБСЄ та ціла низка міжнародних організацій визначили англійську як офіційну мову для щоденної комунікації та діловодства.

Окрім Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, англійську мову визначили державною або офіційною 59 держав світу, зокрема США, Канада й Австралія.

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