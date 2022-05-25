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Оккупанты в Крыму хотят прекратить изучение английского в школах: "зачем нам Англия?"

Денис КарловскийСреда, 25 мая 2022, 18:43
владимир константинов. фото: сайт оккупационной администрации крыма

Российская оккупационная администрация на Крымском полуострове хочет прекратить преподавание английского языка в общеобразовательных школах, потому что в этом, дескать, нет нужды.

Источник: российское государственное информагентство "ТАСС" с комментарием так называемого "спикера государственного совета Крыма" Владимира Константинова

Прямая речь Константинова: "Языки – спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?

Тупое следование за чужой цивилизацией опасно. Мы делаем (ребенка – УП) заложником – он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она - Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки!

Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время – а потом на историю времени не хватает".

Детали: Константинов не уточнил, имел ли он в виду изучение жителями Крыма крымскотатарского языка в учебных заведениях, ведь это язык коренного народа полуострова.

Также глава оккупационной администрации обошел вниманием, что россияне принуждают людей на захваченных территориях Украины заставляют "тупо подражать" российской цивилизации.

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Лично Константинов не изучал английский язык в школе, но утверждает, что изучил его в течение двух лет на специализированных курсах, когда якобы возникла необходимость в ведении бизнеса. По его мнению, каждому человеку будет достаточно, если у него будет возможность выучить иностранный язык на таких курсах, но, мол, не стоит учить "чужие" языки в школах.

Справка: Английский язык является языком международного общения, используемым в дипломатии, ведении бизнеса, гуманитарных целях и культурных организациях. Организация Объединенных Наций, Международный комитет Красного Креста, Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ и ряд международных организаций определили английский как официальный язык для ежедневной коммуникации и делопроизводства.

Кроме Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, английский язык определили государственным или официальным 59 государств мира, включая США, Канаду и Австралию.

Предыстория:

  • В вечернем обращении 24 мая президент Владимир Зеленский заявил, что России придется уйти из Крыма.
  • Руководство НАТО считает, что украинская армия в конце лета или начале осени может начать наступление на захваченные россиянами территории, включая Крым.

Темы: КрымРосcияоккупациядети
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