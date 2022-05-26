Росія жорстко наступає на сході, нам потрібна зброя – Зеленський
У східному регіоні російські загарбники намагаються наступати, обстрілюють села й завдають ракетно-бомбові удари. Місцями ворог переважає у техніці й кількості солдатів.
Джерело: звернення президента Володимира Зеленського
Пряма мова: "Збройні сили України, наша розвідка і усі, хто захищає державу, протистоять надзвичайно жорсткому наступу російських військ на сході... Подекуди ворог сильно переважає технікою, кількістю солдатів.
Російська влада ухвалила показове рішення – вони дозволили брати на контракту службу людей старшого віку , тобто молодих їм вже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається.
Ще потрібен час, щоб відбити в них це бажання. Ще потрібна допомога партнерів, передусім зброєю для України. Повна допомога, без виключень, без обмежень, достатня щоб перемогти".
Передісторія: Днями президент Володимир Зеленський попереджав, що найближчі тижні війни будуть складними для України.
Нагадаємо:
Речник Міноборони Олександр Мотузяник 25 травня пояснив, що ситуація на східній ділянці фронту є дуже динамічною, українська армія вдається до маневрів.