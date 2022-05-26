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Росія жорстко наступає на сході, нам потрібна зброя – Зеленський

Світлана КізіловаЧетвер, 26 травня 2022, 00:01
Володимир Зеленський, фото getty images

У східному регіоні російські загарбники намагаються наступати, обстрілюють села й завдають ракетно-бомбові удари. Місцями ворог переважає у техніці й кількості солдатів.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Збройні сили України, наша розвідка і усі, хто захищає державу, протистоять надзвичайно жорсткому наступу російських військ на сході... Подекуди ворог сильно переважає технікою, кількістю солдатів.

Російська влада ухвалила показове рішення – вони дозволили брати на контракту службу людей старшого віку , тобто молодих їм вже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається.

Ще потрібен час, щоб відбити в них це бажання. Ще потрібна допомога партнерів, передусім зброєю для України. Повна допомога, без виключень, без обмежень, достатня щоб перемогти".

Передісторія: Днями президент Володимир Зеленський попереджав, що найближчі тижні війни будуть складними для України.

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Нагадаємо:

Речник Міноборони Олександр Мотузяник 25 травня пояснив, що ситуація на східній ділянці фронту є дуже динамічною, українська армія вдається до маневрів.

Теми: ДонбасвійназброяЗеленський
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