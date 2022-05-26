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Россия жестко наступает на востоке, нам нужно оружие – Зеленский

Светлана КизиловаЧетверг, 26 мая 2022, 00:01
Россия жестко наступает на востоке, нам нужно оружие – Зеленский
Владимир Зеленский, , фото getty images

В восточном регионе российские захватчики пытаются наступать, обстреливают деревни и наносят ракетно-бомбовые удары. Местами враг имеет преимущество в технике и количестве солдат.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Вооруженные силы Украины, наша разведка и все, кто защищает государство, противостоят жесточайшему наступлению российских войск на востоке... Кое-где враг сильно преобладает в технике, количестве солдат.

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Российские власти приняли показательное решение – они позволили брать на контрактную службу людей старшего возраста, то есть молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется.

Еще нужно время, чтобы отбить у них это желание. Еще нужна помощь партнеров, прежде всего, оружием для Украины. Полная помощь, без исключений, без ограничений, достаточная, чтобы победить".

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Предыстория: На днях президент Владимир Зеленский предупреждал, что ближайшие недели войны будут сложными для Украины.

Напомним:

Спикер Минобороны Александр Мотузяник 25 мая объяснил, что ситуация на восточном участке фронта очень динамичная, украинская армия прибегает к маневрам.

Темы: ДонбассвойнаоружиеЗеленский
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