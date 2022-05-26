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ППО збила на Хмельниччині ворожу ракету

Ольга Глущенко Четвер, 26 травня 2022, 01:46
ППО збила на Хмельниччині ворожу ракету
фото: Повітряне командування "Захід"

На Хмельниччині Протиповітряна оборона (ППО) збила ракету окупантів, уламки якої впали в полі.

Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій

Пряма мова: "25 травня ввечері, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету".

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Деталі: Гамалій повідомив, що уламки збитої ракети впали в полі.

У результаті цього жертв і руйнувань немає.

Нагадаємо: Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло, що 25 травня окупанти продовжили обстрілювати територію України крилатими ракетами, дві з них вполювали українські винищувачі.

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Теми: ХмельниччинавійнаЗбройні сили
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