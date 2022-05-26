ПВО сбила в Хмельницкой области вражескую ракету

В Хмельницкой области противовоздушная оборона (ПВО) сбила ракету оккупантов, обломки которой упали в поле.

Источник: глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий

Прямая речь: "25 мая вечером, во время воздушной тревоги, силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету".

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Детали: Гамалий сообщил, что обломки сбитой ракеты упали в поле.

В результате жертв и разрушений нет.

Напомним: Командование Воздушных сил ВСУ сообщало, что 25 мая оккупанты продолжили обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами, две из них были уничтожены украинскими истребителями.

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