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Метро в Харкові не будуть зупиняти через обстріли, але виділять місце для укриття

Денис КарловськийЧетвер, 26 травня 2022, 16:28
Метро в Харкові не будуть зупиняти через обстріли, але виділять місце для укриття
Люди чекають на станції метро Харкова 24 травня. фото: getty images

Міська влада Харкова вирішила не призупиняти рух поїздів метрополітену під час артилерійських обстрілів росіян, але виділить спеціальні сектори на платформах підземних станцій для укриття людей.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Терехова: "Любі харків’яни! Сьогодні в Харкові гучно й небезпечно.

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Ворожі війська знову обстрілюють наше місто: є поранені, на жаль, і кілька людей загинуло. Я закликаю вас перебувати в безпечних місцях: підвалах, укриттях, на станціях метрополітену. Ми не будемо зупиняти рух поїздів метро, але виділимо спеціальні сектори, де ви зможете розміститися і пережити бомбардування".

Деталі: Терехов наголосив, що наразі головною турботою всіх містян повинно бути – збереження власного життя.

Він попросив людей, які будуть ховатися на станціях метро, бути обачними й уважними.

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Теми: Харківобстрілметрожертви
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