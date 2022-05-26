Метро в Харкові не будуть зупиняти через обстріли, але виділять місце для укриття
Міська влада Харкова вирішила не призупиняти рух поїздів метрополітену під час артилерійських обстрілів росіян, але виділить спеціальні сектори на платформах підземних станцій для укриття людей.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов
Пряма мова Терехова: "Любі харків’яни! Сьогодні в Харкові гучно й небезпечно.
Ворожі війська знову обстрілюють наше місто: є поранені, на жаль, і кілька людей загинуло. Я закликаю вас перебувати в безпечних місцях: підвалах, укриттях, на станціях метрополітену. Ми не будемо зупиняти рух поїздів метро, але виділимо спеціальні сектори, де ви зможете розміститися і пережити бомбардування".
Деталі: Терехов наголосив, що наразі головною турботою всіх містян повинно бути – збереження власного життя.
Він попросив людей, які будуть ховатися на станціях метро, бути обачними й уважними.
Передісторія:
- 26 травня очевидці повідомляли журналістам, що російські окупанти знову розпочали обстріли цивільної інфраструктури Харкова й передмість з артилерії. Щонайменше 10 людей загинули в Харкові, ще 7 поранено.
- 24 травня метрополітен Харкова відновив роботу. Проїзд наразі безкоштовний.