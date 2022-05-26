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Метро в Харькове не будут останавливать из-за обстрелов, но выделят место для укрытия

Денис КарловскийЧетверг, 26 мая 2022, 16:28
Люди ждут на станции метро Харькова 24 мая. фото: getty images

Городские власти Харькова решили не приостанавливать движение поездов метрополитена во время артиллерийских обстрелов россиян, но выделят специальные сектора на платформах подземных станций как убежище для людей.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Терехова: "Дорогие харьковчане! Сегодня в Харькове громко и опасно.

Вражеские войска снова обстреливают наш город: есть раненнае и, к сожалению, погибшие. Я призываю вас находиться в безопасных местах: подвалах, убежищах, на станциях метрополитена. Мы не будем останавливать движение поездов метро, ​​но выделим специальные сектора, где вы сможете разместиться и пережить бомбардировки".

Детали: Терехов подчеркнул, что главной заботой всех горожан должно быть – сохранение собственной жизни.

Он попросил людей, которые будут прятаться на станциях метро, ​​быть осмотрительными и внимательными.

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Темы: Харьковобстрелметрожертвы
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