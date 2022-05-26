Метро в Харькове не будут останавливать из-за обстрелов, но выделят место для укрытия
Городские власти Харькова решили не приостанавливать движение поездов метрополитена во время артиллерийских обстрелов россиян, но выделят специальные сектора на платформах подземных станций как убежище для людей.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов
Прямая речь Терехова: "Дорогие харьковчане! Сегодня в Харькове громко и опасно.
Вражеские войска снова обстреливают наш город: есть раненнае и, к сожалению, погибшие. Я призываю вас находиться в безопасных местах: подвалах, убежищах, на станциях метрополитена. Мы не будем останавливать движение поездов метро, но выделим специальные сектора, где вы сможете разместиться и пережить бомбардировки".
Детали: Терехов подчеркнул, что главной заботой всех горожан должно быть – сохранение собственной жизни.
Он попросил людей, которые будут прятаться на станциях метро, быть осмотрительными и внимательными.
Предыстория:
- 26 мая очевидцы сообщали журналистам, что российские оккупанты снова начали обстрелы гражданской инфраструктуры Харькова и пригородов из артиллерии. По меньшей мере, 10 человек погибли в Харькове, еще 7 ранены.
- 24 мая метрополитен Харькова возобновил работу. Проезд пока бесплатный.