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Окупанти викрали секретаря міськради Олешок на Херсонщині

Денис КарловськийЧетвер, 26 травня 2022, 19:34
Окупанти викрали секретаря міськради Олешок на Херсонщині
викрадений окупантами секретар міськради віктор сирота. фото: facebook-сторінка посадовця

Російські окупанти викрали секретаря Олешківської міської ради Віктора Сироту.

Джерело: міський голова Олешок Євген Рищук

Пряма мова Рищука: "Зараз ввечері мені зателефонували, сказали, що окупанти забрали секретаря міськради Віктора Сироту. Будемо сподіватися, що нічого з ним страшного не трапиться. Дуже сподіваємося!

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Він – статечна, серйозна людина й не дай Боже, аби з ним щось трапилось!"

Деталі: Рищук підтвердив, що російські загарбники призначили колаборанта Георгія Журавко очільником окупаційної адміністрації міста. Він збирав директорів комунальних підприємств, щоби роздати вказівки, як вести діяльність під російською окупацією.

За даними мера Рищука, в місті суттєвої активності окупаційних підрозділів чи бойових дій немає.

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Він додав, що працівникам КП "Побут" виплатять заробітну плату до кінця травня, однак у червні підприємство доведеться розформувати і припинити виплати через контроль міста російськими окупантами.

Передісторія: 

  • Російські окупанти перешкоджають ремонту гідроспоруд на Дніпрі, внаслідок чого частково затопило Нову Каховку.
  • Загарбники ведуть обстріли по захоплених селах на Херсонщині, які перебувають у тилових районах відносно лінії фронту.
  • За даними Херсонської обласної військової адміністрації, із захоплених територій області виїхав кожен другий мешканець.

Теми: Херсонська областьокупаціязаручникимісцева влада
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