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Оккупанты похитили секретаря горсовета Алешек на Херсонщине

Денис КарловскийЧетверг, 26 мая 2022, 19:34
Оккупанты похитили секретаря горсовета Алешек на Херсонщине
похищенный оккупантами секретарь горсовета виктор сирота. фото: facebook-страница политика

Российские оккупанты похитили секретаря Алешковского городского совета Виктора Сироту.

Источник: городской голова Олешек Евгений Рыщук

Прямая речь Рыщука: "Сейчас вечером мне отзвонились, сказали, что оккупанты забрали секретаря горсовета Виктора Сироту. Будем надеяться, что ничего с ним страшного не случится. Очень надеемся!

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Он – порядочный, серьезный человек и не дай Бог, чтобы с ним что-нибудь случилось!"

Детали: Рыщук подтвердил, что российские захватчики назначили коллаборанта Георгия Журавко главой оккупационной администрации города. Он собирал директоров коммунальных предприятий, чтобы раздать указания, как вести деятельность под российской оккупацией.

По данным мэра Рыщука, в городе существенной активности оккупационных подразделений или боевых действий нет.

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Он добавил, что работникам КП "Побут" выплатят заработную плату до конца мая, однако в июне предприятие придется расформировать и прекратить выплаты из-за контроля города российскими оккупантами.

Предыстория:

  • Российские оккупанты препятствуют ремонту гидросооружений на Днепре, в результате чего частично затопило Новую Каховку.
  • Захватчики ведут обстрелы по захваченным селам Херсонской области, которые находятся в тыловых районах относительно линии фронта.
  • По данным Херсонской областной военной администрации, из захваченных территорий области уехал каждый второй житель.

Темы: Херсонская областьоккупациязаложникиместная власть
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