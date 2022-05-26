Оккупанты похитили секретаря горсовета Алешек на Херсонщине

Российские оккупанты похитили секретаря Алешковского городского совета Виктора Сироту.

Источник: городской голова Олешек Евгений Рыщук

Прямая речь Рыщука: "Сейчас вечером мне отзвонились, сказали, что оккупанты забрали секретаря горсовета Виктора Сироту. Будем надеяться, что ничего с ним страшного не случится. Очень надеемся!

Он – порядочный, серьезный человек и не дай Бог, чтобы с ним что-нибудь случилось!"

Детали: Рыщук подтвердил, что российские захватчики назначили коллаборанта Георгия Журавко главой оккупационной администрации города. Он собирал директоров коммунальных предприятий, чтобы раздать указания, как вести деятельность под российской оккупацией.

По данным мэра Рыщука, в городе существенной активности оккупационных подразделений или боевых действий нет.

Он добавил, что работникам КП "Побут" выплатят заработную плату до конца мая, однако в июне предприятие придется расформировать и прекратить выплаты из-за контроля города российскими оккупантами.

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