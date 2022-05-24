Херсонську область залишило 50% населення – голова ХОВА
Вівторок, 24 травня 2022, 17:51
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що територію області залишило 50% населення, оскільки люди не хочуть жити в окупації.
Джерело: Лагута в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Наразі, мабуть, половина області, близько 50% Херсонської області вже виїхали, тому що люди не хочуть жити в окупації і з окупантами.
Вони хочуть виїхати чим скоріше, залишаючи будинки, бізнес. Вони залишають все. Все більше і більше людей не хочуть жити в окупації.
Окупанти і колаборанти не випускають людей, щоб було з ким "працювати".
Деталі: Він зазначив, що вже 10 днів російські окупанти не дають людям покинути регіон у бік підконтрольний Україні.
Також Лагута додав, що весь регіон чекає на деокупацію.
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Передісторія:
- 25 квітня військові РФ захопили будівлю Херсонської міської ради й почали там хазяйнувати.
- 19 травня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що без волевиявлення жителів окупованих територій України нічого з цими територіями робити не можна.
- 20 травня російські військові заблокували всі виїзди з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію.
- На початку травня секретар генради путінської партії "Єдиної Росії" Андрій Турчак відвідав Херсон та заявив, що "Росія тут назавжди".
- Згодом призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ.
- У Путіна на це заявили, що Херсонщина має увійти до РФ "так само легітимно, як Крим".
- 16 травня Запорізька обласна військова адміністрація повідомляла, що окупанти отримали вказівку готувати захоплений Енергодар до "референдуму".