Херсонську область залишило 50% населення – голова ХОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що територію області залишило 50% населення, оскільки люди не хочуть жити в окупації.

Джерело: Лагута в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Наразі, мабуть, половина області, близько 50% Херсонської області вже виїхали, тому що люди не хочуть жити в окупації і з окупантами.

Вони хочуть виїхати чим скоріше, залишаючи будинки, бізнес. Вони залишають все. Все більше і більше людей не хочуть жити в окупації.

Окупанти і колаборанти не випускають людей, щоб було з ким "працювати".

Деталі: Він зазначив, що вже 10 днів російські окупанти не дають людям покинути регіон у бік підконтрольний Україні.

Також Лагута додав, що весь регіон чекає на деокупацію.

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