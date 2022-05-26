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Данілов каже, що Тупицький і ряд суддів мали легітимізувати Януковича в Україні

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 травня 2022, 21:00

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова ексголова Конституційного суду України Олександр Тупицький мав узяти участь у поверненні легітимне поле колишнього президента України Віктора Януковича.

Джерело: Данілов в інтерв’ю 24 каналу

Пряма мова: "Ми почали готуватися до війни з лютого 2021 року. Коли перше рішення РНБО стосувалося пана Тупицького, який отримав у грудні минулого року заяву нібито від пана Януковича, який не має до нашої країни крайні 8 років взагалі ніякого стосунку.

В РФ був проєкт повернення Януковича через юридичну процедуру через наші суди, ОАСК…

Це доведений факт. Це не розуміють тільки ті люди, які заплющують очі й не мають бажання із цим зараз розбиратися. Ці судді мають сьогодні давати покази Службі безпеки України щонайменше.

Але зараз ми знаходимося в стадії війни і до деяких гайляйтерів ще не доходять руки".

Нагадаємо: Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький неофіційно виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення Росії, попри заборону виїзду за межі держави чоловікам призовного віку та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні. Його помітили у Відні.

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Теми: ДаніловЯнуковичТупицький
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