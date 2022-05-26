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Данилов говорит, что Тупицкий и ряд судей должны были легитимизировать Януковича

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 мая 2022, 21:00

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, экс-председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий должен был принять участие в возвращении легитимное поле бывшего президента Виктора Януковича.

Источник: Данилов в интервью 24 каналу

Прямая речь: "Мы начали готовиться к войне с февраля 2021 года. Когда первое решение СНБО касалось господина Тупицкого, получившего в декабре прошлого года заявление якобы от господина Януковича, не имеющего к нашей стране последние 8 лет вообще никакого отношения...

В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК…

Это доказанный факт. Это не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не хотят с этим сейчас разбираться. Эти судьи сегодня должны давать показания Службе безопасности Украины как минимум.

Но сейчас мы находимся в стадии войны и до некоторых гайляйтеров еще не доходят руки".

Напомним: Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий неофициально уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве. Его видели в Вене.

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Темы: ДаниловЯнуковичТупицкий
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