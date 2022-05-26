Медведєв порівняв Шольца з Гітлером і знайшов на мапі "польсько-прусський союз"

Заступникові очільника ради безпеки РФ і експрезиденту РФ Дмитру Медведєву примарились геополітичні реалії 300-річної давнини, тож він поєднав у якомусь союзі Польщу з державою "Пруссія" проти України.

Джерело: telegram-канал Медвєдєва

Пряма мова Мєдвєдєва: "Зеленському підспівує його німецький колега – канцлер ФРН Олаф Шольц ("колегою" Зеленського в Німеччині є президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, а не канцлер Шольц – УП), також він відомий як "ображена ліверна ковбаса", за виразом посла все тієї ж України у ФРН, який уперто гидить на голови громадян країни перебування. Носій гордого ковбасного титулу заявив, що Німеччина не прийме "мирний договір, нав’язаний Росією" і в цьому стосунку солідарний з Україною.

Навіщо Україна Шольцу? Відповідь довго шукати не доведеться. Польсько-прусському союзу, який щодуху нагнітає обстановку й підштовхує некерованого Зеленського до щоразу більш катастрофічних заяв і дій, дуже вигідно, якщо України як держави на мапі не буде. Утім залишаться заводи, поля, шахти, стратегічний простір і людський ресурс, які погано лежать. Так уже, пригадують, хтось міркував наприкінці 30-х минулого сторіччя тією ж мовою і з таким же завзяттям. Чим скінчилося – відомо".

Деталі: Медвєдєв похвалив також колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера, який на щорічному Давоському економічному форумі порадив українській владі капітулювати та поступитися територіями на користь Росії. Мовляв, Кіссинджер постав як "яструб" на противагу Зеленському.

Утім він істерично розкритикував Зеленського за те, що він пригадав Кіссинджеру події Мюнхенської змови 1938 року, коли Франція та Велика Британія легітимізували німецьку анексію прикордонної і густонаселеної частини території Чехо-Словаччини. За словами Медведєва, президент Зеленський повинен буцімто адресувати такі інвективи щодо Мюнхена на адресу Польщі, яка "поводить себе як гітлерівська Німеччина".

Довідково: Королівство Пруссія як окреме державне утворення існувало на мапі Європи з 1701 року по 1871 рік, охоплюючи території сучасних північних і центральних регіонів Німеччини, півдня Данії, півночі Польщі, сучасної Калінінґрадської області та заходу Литви. У 1871 році канцлер Пруссії Отто фон Бісмарк проголосив Німецьку імперію (Райх), у складі якої опинилося Королівство Пруссія спільно з низкою інших німецьких держав.

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У складі німецької держави з 1918 по 1935 років існувала провінція "Вільна держава Пруссія".

Пруссія ніколи не перебувала у військовому чи політичному союзі з Польщею. Навпаки Пруссія з Австрійською та Російською імперіями провели свавільні поділи Речі Посполитої в 1772, 1793 і 1795 роках, анексувавши третину тодішньої території незалежної держави. На анексованих Пруссією територіях, місцева адміністрація перешкоджала освіті польською мовою та примусово заохочувала асиміляцію польської еліти.

Нагадаємо: Медведєв уже безпідставно звинувачував Польщу в агресивних намірах щодо України. Він цитував заяви польського президента Анджея Дуди про встановлення братніх відносин між українським та польським народами, що це, мовляв, підготовка до польської анексії західних областей України.

Проте саме Росія анексувала Крим у 2014 році, порушивши цілу низку міжнародних угод з Україною, передовсім Будапештський меморандум. Далі російська влада розпочала гібридну агресію на Донбасі, озброївши незаконні формування й підштовхнувши до ведення терору на території Донецької і Луганської областей. А 2022 року розпочала широкомасштабне вторгнення під надуманими і ганебними звинуваченнями, вбивши десятки тисяч цивільних осіб, сотні дітей і спаливши дощенту сотні міст та сіл.