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Медведев сравнил Шольца с Гитлером и нашел на карте "польско-прусский союз"

Денис КарловскийЧетверг, 26 мая 2022, 21:21
Медведев сравнил Шольца с Гитлером и нашел на карте польско-прусский союз
Дмитрий Медведев с георгиевской лентой в кремле. фото: getty images

Заместителю главы совета безопасности РФ и экспрезиденту РФ Дмитрию Медведеву пригрезились геополитические реалии 300-летней давности, поэтому он объединил в каком-то союзе Польшу с государством "Пруссия" против Украины.

Источник: telegram-канал Медведева

Прямая речь Медведева: "Зеленскому подпел его германский коллега – канцлер ФРГ Олаф Шольц ("коллегой" Зеленского является президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмаер, а не канцлер Шольц – УП), он же "обиженная ливерная колбаса" (по выражению посла всё той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания). Носитель гордого колбасного титула заявил, что Германия не примет "навязанный Россией мирный договор" и в этом с Украиной солидарна.

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Зачем Украина Шольцу? За ответом далеко ходить не надо. Польско-прусскому союзу, который изо всех сил нагнетает обстановку и подталкивает невменяемого Зеленского ко всё более катастрофичным заявлениям и действиям, очень выгодно, если Украины как государства на карте не будет. Зато останутся плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс. Так уже, помнится, кто-то рассуждал в конце 30-х прошлого века на том же языке и с тем же пылом. Чем дело кончилось – известно".

Детали: Медведев также похвалил бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который на ежегодном Давосском экономическом форуме посоветовал украинским властям капитулировать и уступить территории в пользу России. Дескать, Киссинджер предстал как "ястреб" в противовес Зеленскому.

Впрочем, он истерически раскритиковал Зеленского за то, что он вспомнил Киссинджеру события Мюнхенского сговора 1938 года, когда Франция и Великобритания легитимировали немецкую аннексию пограничной и густонаселенной части территории Чехо-Словакии. По словам Медведева, президент Зеленский должен якобы адресовать такие инвективы с упоминанием Мюнхена 1938 года в адрес Польши, которая "ведет себя как гитлеровская Германия".

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Справка: Королевство Пруссия как отдельное государственное образование существовало на карте Европы с 1701 по 1871 год, охватывая территории современных северных и центральных регионов Германии, юга Дании, севера Польши, современной Калининградской области и запада Литвы. В 1871 году канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк провозгласил Германскую империю (Райх), в составе которой оказалось Королевство Пруссия совместно с рядом других германских государств.

В составе немецкого государства с 1918 по 1935 годы существовала провинция "Свободное государство Пруссия".

Пруссия никогда не пребывала в военном или политическом союзе с Польшей. Напротив, Пруссия с Австрийской и Российской империями провели своевольные разделы Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 годах, аннексировав треть тогдашней территории независимого государства. На аннексированных Пруссией территориях местная администрация препятствовала образованию на польском языке и принудительно поощряла ассимиляцию польской элиты.

Напомним: Медведев уже безосновательно обвинял Польшу в агрессивных намерениях относительно Украины. Он цитировал заявления польского президента Анджея Дуды об установлении братских отношений между украинским и польским народами, что это, мол, подготовка к польской аннексии западных областей Украины.

Однако именно Россия аннексировала Крым в 2014 году, нарушив целый ряд международных соглашений с Украиной, прежде всего, Будапештский меморандум. Далее российские власти начали гибридную агрессию на Донбассе, вооружив незаконные формирования и подтолкнув к ведению террора на территории Донецкой и Луганской областей. А в 2022 году начала широкомасштабное вторжение под надуманными и позорными обвинениями, убив десятки тысяч гражданских лиц, сотни детей и сжег до основания сотни городов и сел.

Темы: МедведевГерманияПольшаШольц
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