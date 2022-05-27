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Зеленський про обстріл Харкова: Тиск на Росію – питання збереження життів

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 травня 2022, 00:22
Зеленський про обстріл Харкова: Тиск на Росію – питання збереження життів
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл Харкова, у результаті якого загинуло 9 людей.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні знову окупантами був обстріляний Харків. На цей час у переліку загиблих – дев'ять людей. 19 поранених. Усі мирні мешканці. Вбиті дитина (п'ять місяців) і батько. Мати в тяжкому стані. Серед поранених у Харкові також дівчинка дев'яти років.

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Знову ракетні удари – Сумщина, знову-таки Донбас. Знову значна активізація артилерії окупантів у Запорізькій області. Знову їхні намагання вгризатися в землю на півдні країни.

Тиск на Росію – це буквально питання збереження життів. І кожен день зволікання, слабкості, різних суперечок чи пропозицій "умиротворити" агресора за рахунок жертви – це нові вбиті українці. І це нові загрози для всіх на нашому континенті".

Що було раніше: Із початку доби в Харкові й Харківській області оголошували 7 сигналів повітряної тривоги. Із 14:43 військова адміністрація повідомила населення, що триває загроза артилерійського обстрілу по місту й області.

ВІДЕО ДНЯ

26 травня очевидці повідомляли журналістам, що російські окупанти знову розпочали обстріли цивільної інфраструктури Харкова й передмість з артилерії. Повідомлялося про те, що загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина.

Українські захисники поступово витісняють ворога із Харківської області, так, щоб по Харкову не змогла гатити російська артилерія. 

Приблизно тиждень тому у місто почали повертатися люди.

Теми: ЗеленськийвійнаХарківСумська область
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