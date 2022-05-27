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Зеленский об обстреле Харькова: Давление на Россию – вопрос сохранения жизней

Ольга ГлущенкоПятница, 27 мая 2022, 00:22
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Харькова, в результате которого погибли 9 человек.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня снова оккупантами был обстрелян Харьков. К настоящему времени в перечне погибших – девять человек. 19 раненых. Все мирные жители. Убиты ребенок (пять месяцев) и отец. Мать в тяжелом состоянии. Среди раненых в Харькове также девочка девяти лет.

Снова ракетные удары – Сумщина, опять-таки Донбасс. Вновь значительна активизация артиллерии оккупантов в Запорожской области. Снова их попытки вгрызаться в землю на юге страны.

Давление на Россию – это буквально вопрос сохранения жизней. И каждый день промедления, слабости, разных споров или предложений умиротворить агрессора за счет жертвы – это новые убитые украинцы. И это новые угрозы всем на нашем континенте".

Что было раньше: С начала суток в Харькове и Харьковской области было объявлено 7 сигналов воздушной тревоги. С 14:43 военная администрация сообщила население, что идет угроза артиллерийских обстрелов по городу и области.

Очевидцы сообщали журналистам, что российские оккупанты снова начали обстрелы гражданской инфраструктуры Харькова и пригородов из артиллерии. Сообщалось, что погибли 7 мирных жителей, 17 получили ранения, среди них 9-летний ребенок".

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Украинские защитники постепенно вытесняют врага из Харьковской области так, чтобы по Харькову не смогла стрелять российская артиллерия.

Приблизительно неделю назад в город начали возвращаться люди.

Темы: ЗеленскийвойнаХарьковСумская область
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