Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ермак подгоняет партнеров по поводу MLRS: Украина расплачивается жизнями людей

Роман ПетренкоПятница, 27 мая 2022, 13:48
ФОТО С САЙТА МИЛИТАРНЫЙ

Глава Офиса президента Андрей Ермак напоминает мероприятию, что Украине нужна современная реактивная система залпового огня (MLRS), и из-за промедления погибают украинцы и разрушаются города.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "В США продолжается дискуссия по MLRS для Украины. Как пишет CNN, союзники могут передать нам передовые ракетные системы, если примут решение на следующей неделе. Мы регулярно объясняем нашим партнерам его срочность.

Да, мы благодарны за артиллерию и другую помощь, но остановить русское нашествие и получить ощутимое преимущество на фронте нам помогут именно современные MLRS.

Они нужны нам уже на вчера, как и системы ПВО, танки и другое оружие, о котором мы просим для того, чтобы остановить наступление россиян и освободить временно оккупированные территории.

Угроза Третьей мировой войны существует, но и это можно предотвратить, если победить Россию военным путем на нашей территории, усилив давление на экономику агрессора.

Нужно принимать решение быстрее, не терять время, за которое Украина расплачивается жизнью людей и разрушенными городами".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Ермак отмечает, что продовольственный кризис можно разрешить освобождением оккупированных территорий и разблокировкой портов.

Напомним: Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный напомнил партнерам, что с доставкой оружия нельзя медлить, поскольку это измеряется жизнями людей, спасающих мир от российских оккупантов.

В Офисе президента отмечают, что Украине необходима американская реактивная система залпового огня MLRS, в том числе для деблокирования Черного моря.

Темы: Андрей ЕрмакоружиевойнаРосcия
Главное сегодня

CNN: Один из запусков ракет Северной Кореей был "необычным"

Порошенко выезжает за границу во Львовской области: в команде говорят "командировка"

ВИДЕОРоссия ошибается, надеясь надолго закрепиться в Лимане или Северодонецке – Зеленский

В Пентагоне объяснили, почему Россия продвигается на Донбассе

Янукович написал украинцам, что Украине угрожает Польша, а с Россией нельзя говорить с позиции силы

УПЦ МП объявила демарш патриарху Кириллу: будет "независимой"

Все новости...
Андрей Ермак
Ермак и экс-генсек НАТО займутся предложениями по гарантиям безопасности для Украины
Международная система безопасности вышла из строя, пора ее сменить – Ермак
Ермак призвал мир дать оружие и говорит, что нефтяное эмбарго от Франции – вопрос недель
Последние новости
05:01
Греция о захвате танкеров Ираном: Равносильно пиратству
04:30
ISW: Россияне не искусны в боях в городе, поэтому не будут двигаться по Северодонецку быстро
03:49
Херсонщина: Россияне притащили эшелон 50-летних Т-62 — ОК "Юг"
03:00
"Антонов" опроверг, что обломки "Мрии" вывезли на металлолом
02:43
Луганщина: Северодонецк не отрезан, идет бой, есть еще силы воевать — Гайдай
02:15
Сенат США предлагает признать орудием войны создание РФ угрозы голода
02:00
Иран заявил о задержании двух греческих танкеров в ответ на действия США
01:15
CNN: Один из запусков ракет Северной Кореей был "необычным"
00:30
Донецкая область: Россияне убили пятерых гражданских
23:53
Порошенко выезжает за границу во Львовской области: в команде говорят "командировка"
Все новости...