Ермак подгоняет партнеров по поводу MLRS: Украина расплачивается жизнями людей

Глава Офиса президента Андрей Ермак напоминает мероприятию, что Украине нужна современная реактивная система залпового огня (MLRS), и из-за промедления погибают украинцы и разрушаются города.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "В США продолжается дискуссия по MLRS для Украины. Как пишет CNN, союзники могут передать нам передовые ракетные системы, если примут решение на следующей неделе. Мы регулярно объясняем нашим партнерам его срочность.

Да, мы благодарны за артиллерию и другую помощь, но остановить русское нашествие и получить ощутимое преимущество на фронте нам помогут именно современные MLRS.

Они нужны нам уже на вчера, как и системы ПВО, танки и другое оружие, о котором мы просим для того, чтобы остановить наступление россиян и освободить временно оккупированные территории.

Угроза Третьей мировой войны существует, но и это можно предотвратить, если победить Россию военным путем на нашей территории, усилив давление на экономику агрессора.

Нужно принимать решение быстрее, не терять время, за которое Украина расплачивается жизнью людей и разрушенными городами".

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Детали: Ермак отмечает, что продовольственный кризис можно разрешить освобождением оккупированных территорий и разблокировкой портов.

Напомним: Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный напомнил партнерам, что с доставкой оружия нельзя медлить, поскольку это измеряется жизнями людей, спасающих мир от российских оккупантов.

В Офисе президента отмечают, что Украине необходима американская реактивная система залпового огня MLRS, в том числе для деблокирования Черного моря.