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Ермак подгоняет партнеров по поводу MLRS: Украина расплачивается жизнями людей

Роман ПетренкоПятница, 27 мая 2022, 13:48
Ермак подгоняет партнеров по поводу MLRS: Украина расплачивается жизнями людей
ФОТО С САЙТА МИЛИТАРНЫЙ

Глава Офиса президента Андрей Ермак напоминает мероприятию, что Украине нужна современная реактивная система залпового огня (MLRS), и из-за промедления погибают украинцы и разрушаются города.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "В США продолжается дискуссия по MLRS для Украины. Как пишет CNN, союзники могут передать нам передовые ракетные системы, если примут решение на следующей неделе. Мы регулярно объясняем нашим партнерам его срочность.

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Да, мы благодарны за артиллерию и другую помощь, но остановить русское нашествие и получить ощутимое преимущество на фронте нам помогут именно современные MLRS.

Они нужны нам уже на вчера, как и системы ПВО, танки и другое оружие, о котором мы просим для того, чтобы остановить наступление россиян и освободить временно оккупированные территории.

Угроза Третьей мировой войны существует, но и это можно предотвратить, если победить Россию военным путем на нашей территории, усилив давление на экономику агрессора.

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Нужно принимать решение быстрее, не терять время, за которое Украина расплачивается жизнью людей и разрушенными городами".

Детали: Ермак отмечает, что продовольственный кризис можно разрешить освобождением оккупированных территорий и разблокировкой портов.

Напомним: Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный напомнил партнерам, что с доставкой оружия нельзя медлить, поскольку это измеряется жизнями людей, спасающих мир от российских оккупантов.

В Офисе президента отмечают, что Украине необходима американская реактивная система залпового огня MLRS, в том числе для деблокирования Черного моря.

Темы: Андрей ЕрмакоружиевойнаРосcия
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