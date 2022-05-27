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Харківщина: окупанти вже вбили 37 дітей

Ірина БалачукП'ятниця, 27 травня 2022, 14:07
Фото з Facebook прокуратури

Російські загарбники у Харківській області уже вбили щонайменше 37 дітей та поранили 108, лише за дві минулі доби загинула 1 дитина та и 3 отримали поранення.   

Джерело: Харківська обласна прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "Невинні жертви війни: внаслідок збройної агресії РФ на Харківщині загинуло 37 дітей, ще 108 – поранено.

Зокрема, 25 травня окупанти обстріляли м. Балаклія, внаслідок чого було поранено 10 осіб, серед них 9-річна дитина, ще двоє чоловіків загинули.

Крім того, 26 травня в результаті обстрілу Шевченківського району м. Харків загинуло 8 мирних мешканців, серед них ­– 5-місячна дитина. Поранено 17 людей, зокрема 9-річну дівчинку". 

 

Деталі: У прокуратурі також додали, що окупанти систематично намагаються знищити цивільну інфраструктуру області.

Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ у Харкові пошкоджено 222 заклади освіти, на території області – 68. Повністю зруйновано 4 школи та 4 дитячі садки. 

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Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Передісторія: 

  • 26 травня російські окупанти обстріляли Харків, у результаті чого загинули 9 людей.
  • Станом на 26 травня понад 676 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, з них щонайменше 240 дітей загинуло та понад 436 отримали поранення.

Теми: Харківська областьвійнадіти
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