Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьковская область: оккупанты уже убили 37 детей

Ирина БалачукПятница, 27 мая 2022, 14:07
Харьковская область: оккупанты уже убили 37 детей
Фото с Facebook прокуратуры

Российские захватчики в Харьковской области уже убили по меньшей мере 37 детей и ранили 108, только за двое минувших суток погиб 1 ребенок и 3 получили ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "Невинные жертвы войны: в результате вооруженной агрессии РФ в Харьковской области погибли 37 детей, еще 108 – ранены.

Реклама:

В частности, 25 мая оккупанты обстреляли г. Балаклея, в результате чего были ранены 10 человек, среди них 9-летний ребенок, еще двое мужчин погибли.

Кроме того, 26 мая в результате обстрела Шевченковского района г. Харьков погибли 8 мирных жителей, среди них – 5-месячный ребенок. Ранены 17 человек, в том числе 9-летняя девочка". 

 

Детали: В прокуратуре также добавили, что оккупанты систематически пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру области.

ВИДЕО ДНЯ

Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Харькове повреждено 222 учебных заведения, на территории области – 68. Полностью разрушены 4 школы и 4 детских сада. 

 

Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Предістория: 

  • 26 мая российские оккупанты обстреляли Харьков, в результате чего погибли 9 человек.

  • По состоянию на 26 мая более 676 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, из них по меньшей мере 240 детей погибли и более 436 получили ранения.

Темы: Харьковская областьвойнадети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Харьковская область
В Харьковской области в больнице умер мужчина, который наехал на взрывчатку
Россияне попытаются оккупировать Купянск, формируют штурмовые отряды – ОВА
"Стальные" пограничники подняли флаг Украины в двух селах "серой зоны"
Последние новости
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
Все новости...
Реклама: