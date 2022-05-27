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Харьковская область: оккупанты уже убили 37 детей

Ирина БалачукПятница, 27 мая 2022, 14:07
Фото с Facebook прокуратуры

Российские захватчики в Харьковской области уже убили по меньшей мере 37 детей и ранили 108, только за двое минувших суток погиб 1 ребенок и 3 получили ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "Невинные жертвы войны: в результате вооруженной агрессии РФ в Харьковской области погибли 37 детей, еще 108 – ранены.

В частности, 25 мая оккупанты обстреляли г. Балаклея, в результате чего были ранены 10 человек, среди них 9-летний ребенок, еще двое мужчин погибли.

Кроме того, 26 мая в результате обстрела Шевченковского района г. Харьков погибли 8 мирных жителей, среди них – 5-месячный ребенок. Ранены 17 человек, в том числе 9-летняя девочка". 

 

Детали: В прокуратуре также добавили, что оккупанты систематически пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру области.

Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Харькове повреждено 222 учебных заведения, на территории области – 68. Полностью разрушены 4 школы и 4 детских сада. 

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Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Предістория: 

  • 26 мая российские оккупанты обстреляли Харьков, в результате чего погибли 9 человек.

  • По состоянию на 26 мая более 676 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, из них по меньшей мере 240 детей погибли и более 436 получили ранения.

Темы: Харьковская областьвойнадети
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