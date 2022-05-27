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Харків у четвер обстрілювали з "Піонів" і РСЗВ – голова ОВА

Катерина ТищенкоП'ятниця, 27 травня 2022, 14:29
Харків у четвер обстрілювали з Піонів і РСЗВ – голова ОВА
Наслідки обстрілу Харкова 26 травня 2022 року, фото AFP via Getty Images

Обстріл Харкова 26 травня, внаслідок якого загинуло 9 і було поранено 19 осіб, росіяни вели з великокаліберних гармат "Піон", дальність стрільби яких досягає 47 км, та систем залпового вогню.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків з великокаліберних гармат "Піон", дальність стрільби яких досягає 47 км, та систем залпового вогню. Усім харків’янам, які постраждали вчора, медики надають всю необхідну допомогу".

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Деталі: За словами Синєгубова, ніч пройшла в Харкові "відносно тихо", постраждалих немає.

Утім ворог вночі продовжував обстрілювати населені пункти Харківської області. В м. Люботин внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена школа-інтернат. Також вночі був обстріляний Чугуїв. Постраждали житлові будинки. Жертв немає.

На території області тривають запеклі бої. На Харківському напрямку окупанти зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій. На Ізюмщині росіяни продовжують спроби наступу. Українські захисники мужньо тримають позиції, зазначив голова ОВА.

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Що передувало: 26 травня російські війська обстріляли в Харкові Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля. Внаслідок обстрілів загинули 9 осіб, серед яких 5-місячна дитина, 19 дістали поранень.

Теми: Харківвійна
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