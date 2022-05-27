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Харьков в четверг обстреливали из "Пионов" и РСЗО – глава ОВА

Катерина ТищенкоПятница, 27 мая 2022, 14:29
Последствия обстрела Харькова 26 мая 2022 года, фото AFP via Getty Images

Обстрел Харькова 26 мая, в результате которого погибли 9 и были ранены 19 человек, россияне вели из крупнокалиберных пушек "Пион", дальность стрельбы которых достигает 47 км, и систем залпового огня.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "В минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьков из крупнокалиберных пушек "Пион", дальность стрельбы которых достигает 47 км, и систем залпового огня. Всем пострадавшим вчера харьковчанам медики оказывают всю необходимую помощь".

Детали: По словам Синегубова, ночь прошла в Харькове "относительно тихо", пострадавших нет.

Впрочем, враг ночью продолжал обстреливать населенные пункты Харьковской области. В г. Люботин в результате вражеских обстрелов повреждена школа-интернат. Также ночью был обстрелян Чугуев. Пострадали жилые дома. Жертв нет.

На территории области продолжаются ожесточенные бои. На Харьковском направлении оккупанты сосредоточены на удержании ранее занятых позиций. На Изюмщине россияне продолжают попытки наступления. Украинские защитники мужественно удерживают позиции, отметил глава ОВА.

Что предшествовало: 26 мая российские войска обстреляли в Харькове Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля. В результате обстрелов погибли 9 человек, среди которых 5-месячный ребенок, 19 получили ранения.

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Темы: Харьковвойна
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