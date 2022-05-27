Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала корректировщика ракет по Львову

Роман ПетренкоПятница, 27 мая 2022, 15:26
фото иллюстративное

СБУ задержала изменника, который осуществлял подрывную деятельность в интересах спецслужб РФ и корректировал ракетные обстрелы во Львовской области.

Источник: СБУ Львовщины

Детали: Контрразведчики установили, что злоумышленник передавал вражеским спецслужбам информацию о результатах ракетных обстрелов во Львове.

Он также собирал аналитические данные и сообщал о необходимости нанесения ударов по другим объектам критической и оборонной инфраструктуры. Эти "рекомендации" предателя давали агрессорам возможность наносить удары с большим ущербом и получать необходимый визуальный анализ.

"Вы скажите, что надо еще посмотреть? Если нужно, я рано утром могу сходить и сфотографировать" - писал предатель своим кураторам.

Следствие установило, что кроме корректировки огня мужчина собирал и передавал информацию о расположении подразделений ВСУ, Нацгвардии и блокпостов территориальной обороны.

Ему вручили подозрение по статье "Госизмена".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Еще в марте российские войска ударили ракетами по Львовскому аэропорту.

Также несколько вражеских ракет ударили по авиаремонтному заводу.

Российская армия утром 18 апреля выпустила 5 ракет по Львову – четыре из них нанесли городу ущерб, вызвали пожар. Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами.

Темы: СБУЛьвовгосизменаРосcия
Главное сегодня

Сводка Генштаба: В РФ продолжают готовить резервистов, вытаскивают старое оружие

CNN: Один из запусков ракет Северной Кореей был "необычным"

Порошенко выезжает за границу во Львовской области: в команде говорят "командировка"

ВИДЕОРоссия ошибается, надеясь надолго закрепиться в Лимане или Северодонецке – Зеленский

Янукович написал украинцам, что Украине угрожает Польша, а с Россией нельзя говорить с позиции силы

УПЦ МП объявила демарш патриарху Кириллу: будет "независимой"

Все новости...
СБУ
"Е*ашу всех, мне пох*й на гражданских": в перехвате оккупант признается в убийствах украинцев
Сын экс-нардепа-БЮТовца призывал сотрудничать с оккупантами – СБУ
Экс-нардеп Балицкий помогал оккупантам в Запорожской области – СБУ
Последние новости
07:00
Сводка Генштаба: В РФ продолжают готовить резервистов, вытаскивают старое оружие
06:15
Запорожье: На базу отдыха в Кирилловке зашли более 20 вражеских БТРов
05:01
Греция о захвате танкеров Ираном: Равносильно пиратству
04:30
ISW: Россияне не искусны в боях в городе, поэтому не будут двигаться по Северодонецку быстро
03:49
Херсонщина: Россияне притащили эшелон 50-летних Т-62 — ОК "Юг"
03:00
"Антонов" опроверг, что обломки "Мрии" вывезли на металлолом
02:43
Луганщина: Северодонецк не отрезан, идет бой, есть еще силы воевать — Гайдай
02:15
Сенат США предлагает признать орудием войны создание РФ угрозы голода
02:00
Иран заявил о задержании двух греческих танкеров в ответ на действия США
01:15
CNN: Один из запусков ракет Северной Кореей был "необычным"
Все новости...