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СБУ задержала корректировщика ракет по Львову

Роман ПетренкоПятница, 27 мая 2022, 15:26
СБУ задержала корректировщика ракет по Львову
фото иллюстративное

СБУ задержала изменника, который осуществлял подрывную деятельность в интересах спецслужб РФ и корректировал ракетные обстрелы во Львовской области.

Источник: СБУ Львовщины

Детали: Контрразведчики установили, что злоумышленник передавал вражеским спецслужбам информацию о результатах ракетных обстрелов во Львове.

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Он также собирал аналитические данные и сообщал о необходимости нанесения ударов по другим объектам критической и оборонной инфраструктуры. Эти "рекомендации" предателя давали агрессорам возможность наносить удары с большим ущербом и получать необходимый визуальный анализ.

"Вы скажите, что надо еще посмотреть? Если нужно, я рано утром могу сходить и сфотографировать" - писал предатель своим кураторам.

Следствие установило, что кроме корректировки огня мужчина собирал и передавал информацию о расположении подразделений ВСУ, Нацгвардии и блокпостов территориальной обороны.

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Ему вручили подозрение по статье "Госизмена".

Напомним: Еще в марте российские войска ударили ракетами по Львовскому аэропорту.

Также несколько вражеских ракет ударили по авиаремонтному заводу.

Российская армия утром 18 апреля выпустила 5 ракет по Львову – четыре из них нанесли городу ущерб, вызвали пожар. Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами.

Темы: СБУЛьвовгосизменаРосcия
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