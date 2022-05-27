Український винищувач збив російський літак над Херсонщиною

Український винищувач МіГ-29 збив російський винищувач Су-35 у небі над Херсонською областю.

Джерело: Повітряні сили Збройних Сил України

Дослівно: "Сьогодні, 27 травня, близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації".

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Нагадаємо: Станом на ранок 27 травня, за підрахунками Генштабу ЗСУ українські військові знищили 206 ворожих літаків, 170 гелікоптерів та 503 безпілотники армії РФ. За приблизними підрахунками, за понад три місяці війни Росія втратила 29 750 військових.

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