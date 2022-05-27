Украинский истребитель сбил российский самолет над Херсонщиной

Украинский истребитель МиГ-29 сбил российский истребитель Су-35 в небе над Херсонской областью.

Источник: Воздушные силы Вооруженных Сил Украины

Дословно: "Сегодня, 27 мая, около 14:00 истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонской области сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации".

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Напомним: По состоянию на утро 27 мая, по подсчетам Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили 206 вражеских самолетов, 170 вертолетов и 503 беспилотника армии РФ. По приблизительным подсчетам, более чем за три месяца войны Россия потеряла 29 750 военных.

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