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У Лукашенка заговорили про появу "українських диверсантів" на території Білорусі

Денис КарловськийНеділя, 22 травня 2022, 15:21
У Лукашенка заговорили про появу українських диверсантів на території Білорусі
олександр вольфович. фото: пресслужба адміністрації так званого "президента" білорусі олександра лукашенка

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що на територію Білорусі начебто заходять "українські диверсійно-розвідувальні групи".

Джерело: Вольфович в ефірі білоруського телеканалу "Беларусь-1"

Пряма мова Вольфовича: "Триває інженерне облаштування ділянок уздовж білорусько-українського кордону, мінування, здійснення завалів, дії диверсійно-розвідувальних груп, зокрема із заходом на білоруську територію".

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Деталі: Жодних доказів виявлення, затримання чи ліквідації білоруськими військовими так званих "українських ДРГ" Вольфович не надав. Мапу, де вказано як готувався удар по Білорусі, він теж не приніс.

Крім того, білоруська влада нарахувала з боку України угруповання військ чисельністю близько 20,5 тисяч людей. Мовляв, на Рівненському напрямку зафіксували угруповання 10,5 тисяч осіб, Київському – 5,5 тисяч і Чернігівському – 4,5 тисяч.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Наразі в Білорусі до початку червня тривають планові заходи з перевірки боєздатності військ, тож угруповання білоруської армії здійснюють маневри вздовж українських кордонів та перевіряють свої ракетні війська й системи ППО. Водночас у генштабі білоруської армії лякали, що підтягнули "сили спецоперацій" до кордону з Україною, бо, мовляв, чекають на провокації й напад з боку Збройних сил України.
  • 21 травня режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка видав розпорядження, яке дозволяє залучати для охорони державного кордону внутрішні війська.
  • 20 травня призначенці Лукашенка вкотре повторили, що не будуть воювати проти України й долучатись до російської війни.
  • Міністерство оборони Великої Британії зі своїх джерел повідомляє, що Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні Росії проти України.
  • 5 травня Лукашенко заявив, що російська війна проти України "затягнулася".

Теми: ЛукашенкоБілоруськордондиверсанти
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