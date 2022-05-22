У Лукашенка заговорили про появу "українських диверсантів" на території Білорусі

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що на територію Білорусі начебто заходять "українські диверсійно-розвідувальні групи".

Джерело: Вольфович в ефірі білоруського телеканалу "Беларусь-1"

Пряма мова Вольфовича: "Триває інженерне облаштування ділянок уздовж білорусько-українського кордону, мінування, здійснення завалів, дії диверсійно-розвідувальних груп, зокрема із заходом на білоруську територію".

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Деталі: Жодних доказів виявлення, затримання чи ліквідації білоруськими військовими так званих "українських ДРГ" Вольфович не надав. Мапу, де вказано як готувався удар по Білорусі, він теж не приніс.

Крім того, білоруська влада нарахувала з боку України угруповання військ чисельністю близько 20,5 тисяч людей. Мовляв, на Рівненському напрямку зафіксували угруповання 10,5 тисяч осіб, Київському – 5,5 тисяч і Чернігівському – 4,5 тисяч.

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