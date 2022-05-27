Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога: знищили два десятки одиниць ворожої техніки

Денис КарловськийП'ятниця, 27 травня 2022, 22:15
фото ілюстративне: міністерство оборони

Угруповання Об’єднаних сил на сході України відбило 9 атак російських окупантів, продовжуючи бій ще в 5 місцях, та знищили 19 одиниць російської бронетехніки.

Джерело: facebook-сторінка угруповання Об’єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 8 атак ворога. На 5 локаціях ще тривають бої.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 5 танків;
  • 10 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 4 ворожих автомобілі (один з них з боєкомплектом).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Деталі: Упродовж доби 27 травня російські загарбники обстріляли 49 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях. На Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджено 22 цивільні об’єкти: 13 житлових будинків, будівельний завод, фермерське підприємство, пожежну частину, базу відпочинку, станцію техобслуговування, знеструмлено фільтрувальну насосну станцію. 

ВІДЕО ДНЯ

В результаті цих обстрілів загинуло 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.

Втрати на Луганщині уточнюються.

Військові підрозділи ОТУ "Схід" до 60 російських військовослужбовців, 1 російський БМП, 1 броньовану бойову машину, 1 артилерійську системі та 2 артилерійські тягачі.

Теми: бойові діїДонбасОб'єднані сили на Донбасівійна
Головне сьогодні

Діди – воювати: Путін підписав закон про прийом до армії на контракт до 65 років

"Не зчитувався QR-код": чому Порошенка не випустили з України - джерела

В Україну прибули нові 155-мм САУ та ракети Harpoon – міністр оборони

фотоЗ моря виловили рятувальний круг та буй крейсера-потопельника "Москва"

Зеленський - прем’єру Нідерландів: якщо Україні не місце в ЄС, скажіть це чітко

Наєв: Ситуація на фронті складна, але повністю контрольована

Усі новини...
бойові дії
Росія помиляється, сподіваючись надовго закріпитись в Лимані чи Сєвєродонецьку – Зеленський
Нам справді зараз стало дуже важко: Головне про війну за тиждень
Російські окупанти намагаються наступати в напрямку Бахмута і Лимана на Донбасі – Генштаб
Останні новини
15:03
Понад 150 міст світу розірвали відносини з російськими "побратимами" - МЗС
14:55
"Нафтогаз" придбав сім броньованих Land Cruiser на майже мільйон євро
14:41
На Закарпатті пом'якшили туристичні обмеження: список маршрутів під забороною
14:40
Медведев заявив, що пора закрити рот людям, визнаних "іноагентами"
14:30
РПЦ про демарш УПЦ МП: Розкол ініційований Держдепом, але єдність зберігається
14:23
G7 закликає експортерів нафти збільшити видобуток через надвисокі ціни
14:22
Українка здобула "золото" на чемпіонаті Європи з карате
14:16
Окупанти не полишають в спокої Сумщину: обстріл із мінометів
13:52
Зеленський обговорив з Джонсоном гарантії безпеки і посилення оборонної підтримки 
13:45
Ймовірно, штучний інтелект помилився: розслідувачі встановили іншу особу мародера з Ірпеня
Усі новини...