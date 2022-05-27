Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога: знищили два десятки одиниць ворожої техніки

Денис КарловськийП'ятниця, 27 травня 2022, 22:15
На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога: знищили два десятки одиниць ворожої техніки
фото ілюстративне: міністерство оборони

Угруповання Об’єднаних сил на сході України відбило 9 атак російських окупантів, продовжуючи бій ще в 5 місцях, та знищили 19 одиниць російської бронетехніки.

Джерело: facebook-сторінка угруповання Об’єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 8 атак ворога. На 5 локаціях ще тривають бої.

Реклама:

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 5 танків;
  • 10 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 4 ворожих автомобілі (один з них з боєкомплектом).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Упродовж доби 27 травня російські загарбники обстріляли 49 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях. На Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджено 22 цивільні об’єкти: 13 житлових будинків, будівельний завод, фермерське підприємство, пожежну частину, базу відпочинку, станцію техобслуговування, знеструмлено фільтрувальну насосну станцію. 

В результаті цих обстрілів загинуло 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.

Втрати на Луганщині уточнюються.

Військові підрозділи ОТУ "Схід" до 60 російських військовослужбовців, 1 російський БМП, 1 броньовану бойову машину, 1 артилерійську системі та 2 артилерійські тягачі.

Теми: бойові діїДонбасОб'єднані сили на Донбасівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
бойові дії
Бої за Роботине та Урожайне, ПВК "Еспаньйола" під Бахмутом і німецькі TAURUS — головне про війну за тиждень
15 років в'язниці отримали два бойовики "ЛДНР", які воювали проти ЗСУ
Дрони в Криму, Новоросійську і Москві, підрив Чонгарського мосту та провокації "Вагнера" в Білорусі – головне про війну за тиждень
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: