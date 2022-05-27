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На Донбассе ВСУ отразили 9 атак врага: уничтожили два десятка единиц вражеской техники

Денис КарловскийПятница, 27 мая 2022, 22:15
На Донбассе ВСУ отразили 9 атак врага: уничтожили два десятка единиц вражеской техники

Группировка Объединенных сил на востоке Украины отразила 9 атак российских оккупантов, продолжая бой еще в 5 местах, и уничтожили 19 единиц российской бронетехники.

Источник: facebook-страница группировки Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 8 атак врага. На 5 локациях еще продолжаются бои.

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Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 5 танков;
  • 10 единиц боевой бронированной техники;
  • 4 вражеских автомобиля (один из них с боекомплектом).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

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Детали: За сутки 27 мая российские захватчики обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. В Донецкой области в результате российских обстрелов повреждены 22 гражданских объекта: 13 жилых домов, строительный завод, фермерское предприятие, пожарная часть, база отдыха, станция техобслуживания, обесточена фильтровальная насосная станция.

В результате этих обстрелов погибли 3 гражданских лица, еще 5 получили ранения и травмы разной степени тяжести.

Потери в Луганской области уточняются.

Военные подразделения ОТУ "Восток" ликвидировали до 60 российских военнослужащих, уничтожили 1 российскую БМП, 1 бронированную боевую машину, 1 артиллерийскую систему и 2 артиллерийских тягача.

Темы: боевые действияДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна
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