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Порошенко вдруге намагається перетнути кордон з Польщею

Михайло Ткач, Валентина РоманенкоСубота, 28 травня 2022, 13:35

П'ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко знову намагається перетнути державний кордон України з Польщею.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: 28 травня Порошенко знову прибув у пункт пропуску "Рава Руська", де напередодні отримав відмову у виїзді.

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За словами джерел УП, Порошенко і особи з його оточення прибули трьома автомобілями. "Об'їжджав чергу по зустрічці і нарвався на поліцію", - додав наш співрозмовник.

За даними УП, у пункті пропуску Порошенко пред'явив дипломатичний паспорт.

Оновлено: Врешті-решт Порошенку вдруге відмовили в перетині державного кордону.

ВІДЕО ДНЯ
 

Що передувало: 27 травня стало відомо, що Петро Порошенко пізно ввечері прибув у пункт перетину державного кордону на Львівщині. У його команді повідомили, що нардеп їде у відрядження. 

Підставою відмови у виїзді Порошенку прикордонники назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документу.

"Євросолідарність" назвала не пропуск свого лідера через кордон "ганебною історією на замовлення чинної влади".

Теми: Порошенко
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