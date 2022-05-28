Порошенко вдруге намагається перетнути кордон з Польщею

П'ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко знову намагається перетнути державний кордон України з Польщею.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: 28 травня Порошенко знову прибув у пункт пропуску "Рава Руська", де напередодні отримав відмову у виїзді.

За словами джерел УП, Порошенко і особи з його оточення прибули трьома автомобілями. "Об'їжджав чергу по зустрічці і нарвався на поліцію", - додав наш співрозмовник.

За даними УП, у пункті пропуску Порошенко пред'явив дипломатичний паспорт.

Оновлено: Врешті-решт Порошенку вдруге відмовили в перетині державного кордону.

Що передувало: 27 травня стало відомо, що Петро Порошенко пізно ввечері прибув у пункт перетину державного кордону на Львівщині. У його команді повідомили, що нардеп їде у відрядження.

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Підставою відмови у виїзді Порошенку прикордонники назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документу.

"Євросолідарність" назвала не пропуск свого лідера через кордон "ганебною історією на замовлення чинної влади".