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Порошенка вдруге не випустили з України

Валентина РоманенкоСубота, 28 травня 2022, 15:25
Порошенка вдруге не випустили з України

П'ятому президенту України лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку вдруге відмовили в перетині державного кордону України з Польщею.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, нардеп Вікторія Сюмар, відео представників "Європейської солідарності" з кордону

Деталі: Джерело УП повідомило, що Порошенка не випустили з країни.

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Оточення Порошенка звинуватило владу в "політичному замовленні" та наголосило, що правоохоронці не мали жодних підстав відмовляти у виїзді Порошенку, адже він, як нардеп не є військовозобов'язаним, та має на руках документи про робоче відрядження.

Пряма мова Сюмар: "Цього разу QR код зчитався, відрядження дійсне, Стефанчук підтвердив, Парламентська асамблея НАТО почала роботу. Але прикордонники тепер кажуть, що "надав не всі документи"), але не кажуть які "не всі"…

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Невже "лідер вільного світу" не розуміє, що блокування опозиції - це надто опускає його самого? І показує наскільки його влада більше подібна до російської, а не європейської?

І ще одне, цирк під час війни огидніший навіть за пір під час чуми… Пишу це зі сподіванням, що здоровий глузд здатен перемогти".

Що передувало: 27 травня стало відомо, що Петро Порошенко пізно ввечері прибув у пункт перетину державного кордону на Львівщині. У його команді повідомили, що нардеп їде у відрядження. 

Підставою відмови у виїзді Порошенку прикордонники назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документу.

"Євросолідарність" назвала не пропуск свого лідера через кордон "ганебною історією на замовлення чинної влади".

28 травня Порошенко знову прибув у пункт пропуску "Рава Руська".

Теми: Порошенко
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