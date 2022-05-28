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Порошенко снова пытается пересечь границу с Польшей

Михаил Ткач, Валентина РоманенкоСуббота, 28 мая 2022, 13:35

Пятый президент Украины лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко снова пытается пересечь государственную границу Украины с Польшей.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: 28 мая Порошенко снова прибыл в пункт пропуска "Рава Русская", где накануне получил отказ в выезде.

По словам источников УП, Порошенко и люди из его окружения прибыли тремя автомобилями. "Объезжал очередь по встречке и нарвался на полицию", – добавил наш собеседник.

По данным УП, в пункте пропуска Порошенко предъявил дипломатический паспорт.

Обновлено: В конце концов, Порошенко второй раз отказали в пересечении государственной границы.

 

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Что предшествовало: 27 мая стало известно, что Петр Порошенко поздно вечером прибыл в пункт пересечения государственной границы во Львовской области. В его команде сообщили, что нардеп уезжает в командировку.

Поводом отказа в выезде Порошенко пограничники назвали проблему с подтверждением действительности разрешительного документа.

"Евросолидарность" назвала не пропуск своего лидера через границу "позорной историей по заказу действующей власти".

Темы: Порошенко
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