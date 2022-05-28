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Медведєв заявив, що пора закрити рот людям, які визнані "іноагентами"

Денис КарловськийСубота, 28 травня 2022, 14:40
дмітрій медвєдєв. фото: https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/12/7345690/

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав посилити контроль за людьми та організаціями, які оголошені російською владою "іноземними агентами".

Джерело: telegram-канал Медведєва

Пряма мова Медведєва: "Слід визнати: контроль за іноземними агентами був досить формальним. І сьогодні саме час навести лад. Якщо вони ведуть діяльність, спрямовану проти країни в такий складний період, і отримують за це гроші від наших ворогів, відповідь має бути швидкою і жорсткою. Годі маніжитися, особливо в період спеціальної військової операції та необмежених антиросійських санкцій.

І на законодавчому рівні слід запровадити більш точну класифікацію та суворішу відповідальність іноагентів.

Вже внесено до Держдуми законопроекту, який дозволить це зробити.

Діяльність іноагентів має бути поставлена ​​під жорсткий контроль, стати прозорою для нашого суспільства".

Деталі: Експрезидент Росії вважає, що треба заборонити публічну діяльність і виступи іноземних агентів та переслідувати їх у кримінальному порядку.

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Медведєв переконаний, що в США та низці західних країн контроль за діяльністю організацій, які мають фінансування з-за кордону, значно більш жорсткий, ніж у Росії.

Мовляв, антилобістське законодавство США та низки країн Європи дозволяє тамтешнім правоохоронцям за добу припиняти діяльність будь-яких закордонних "правозахисників" чи людей, які порушують якусь гостру суспільно-політичну тему. Медведєв запропонував приклад, що влада США не дозволила б іноземній організації вести якусь дискусію в суспільстві щодо вбивства Джорджа Флойда у 2020 році в Міннеаполісі. 

До 2022 року, наполягає Медведєв, російське законодавство щодо діяльності іноземних агентів було значно більш ліберальним, ніж подібні закони в країнах Заходу.

Довідково: Усі правозахисні, культурні, медійні, бізнесові та політичні організації в Росії, які отримують фінансування частково чи повністю від іноземних громадян чи юридичних осіб, зареєстрованих за кордоном, повинні маркувати кожен свій допис у соцмережах, публічний виступ чи продукт відповідним маркуванням.

Для проведення публічних виступів, мітингів чи зборів такі організації, зареєстровані як "іноагенти", повинні просити дозвіл у російської влади.

Крім того, російські податкові та фінансові служби ретельніше перевіряють діяльність таких орагнізацій.

Західні правозахисні організації, Рада Європи, Вненційська комісія та ООН, а також іноземні журналісти критикують російське законодавство як таке, що суперечить правам людини.

Передісторія: 

  • 26 травня Медведєв порівняв німецького канцлера Олафа Шольца з нацистським фюрером Адольфом Гітлером через те, що Шольц підтримує Україну.
  • 13 травня Медведєв лякав Захід, що на світ чекають кризи, руйнації, голод, епідемії й війни на різних континентах, якщо західні посадовці не домовляться з Росією і не знімуть з неї санкції.
  • 12 травня колишній президент Росії сказав, що збройна допомога Україні від країн-членів НАТО може перерости в ядерний конфлікт з Росією.

Теми: МедведєвопозиціяРосіяЗахід
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