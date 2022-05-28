Медведєв заявив, що пора закрити рот людям, які визнані "іноагентами"

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав посилити контроль за людьми та організаціями, які оголошені російською владою "іноземними агентами".

Джерело: telegram-канал Медведєва

Пряма мова Медведєва: "Слід визнати: контроль за іноземними агентами був досить формальним. І сьогодні саме час навести лад. Якщо вони ведуть діяльність, спрямовану проти країни в такий складний період, і отримують за це гроші від наших ворогів, відповідь має бути швидкою і жорсткою. Годі маніжитися, особливо в період спеціальної військової операції та необмежених антиросійських санкцій.

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І на законодавчому рівні слід запровадити більш точну класифікацію та суворішу відповідальність іноагентів.

Вже внесено до Держдуми законопроекту, який дозволить це зробити.

Діяльність іноагентів має бути поставлена ​​під жорсткий контроль, стати прозорою для нашого суспільства".

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Деталі: Експрезидент Росії вважає, що треба заборонити публічну діяльність і виступи іноземних агентів та переслідувати їх у кримінальному порядку.

Медведєв переконаний, що в США та низці західних країн контроль за діяльністю організацій, які мають фінансування з-за кордону, значно більш жорсткий, ніж у Росії.

Мовляв, антилобістське законодавство США та низки країн Європи дозволяє тамтешнім правоохоронцям за добу припиняти діяльність будь-яких закордонних "правозахисників" чи людей, які порушують якусь гостру суспільно-політичну тему. Медведєв запропонував приклад, що влада США не дозволила б іноземній організації вести якусь дискусію в суспільстві щодо вбивства Джорджа Флойда у 2020 році в Міннеаполісі.

До 2022 року, наполягає Медведєв, російське законодавство щодо діяльності іноземних агентів було значно більш ліберальним, ніж подібні закони в країнах Заходу.

Довідково: Усі правозахисні, культурні, медійні, бізнесові та політичні організації в Росії, які отримують фінансування частково чи повністю від іноземних громадян чи юридичних осіб, зареєстрованих за кордоном, повинні маркувати кожен свій допис у соцмережах, публічний виступ чи продукт відповідним маркуванням.

Для проведення публічних виступів, мітингів чи зборів такі організації, зареєстровані як "іноагенти", повинні просити дозвіл у російської влади.

Крім того, російські податкові та фінансові служби ретельніше перевіряють діяльність таких орагнізацій.

Західні правозахисні організації, Рада Європи, Вненційська комісія та ООН, а також іноземні журналісти критикують російське законодавство як таке, що суперечить правам людини.

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