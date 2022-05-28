Медведев заявил, что пора закрыть рот людям, признанным "иноагентами"

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал усилить контроль за людьми и организациями, которые объявлены российскими властями "иностранными агентами".

Источник: telegram-канал Медведева

Прямая речь Медведева: "Надо признать: контроль над иностранными агентами был довольно формальным. И сегодня самое время навести порядок. Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жёстким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций.

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И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов.

Уже внесён в Госдуму законопроект, который позволит это сделать.

Деятельность иноагентов должна быть поставлена под жёсткий контроль, стать прозрачной для нашего общества".

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Детали: Экс-президент России считает, что необходимо запретить публичную деятельность и выступления иностранных агентов и преследовать их в уголовном порядке.

Медведев убежден, что в США и ряде западных стран контроль за деятельностью организаций, имеющих финансирование из-за границы, значительно более суров, нежели в России.

Дескать, антилоббистское законодательство США и ряда стран Европы позволяет их правоохранителям за сутки прекращать деятельность любых зарубежных "правозащитников" или людей, поднимающих какую-то острую общественно-политическую тему. Медведев предложил пример, что власти США не позволили бы иностранной организации вести какую-либо дискуссию в обществе касательно убийства Джорджа Флойда в 2020 году в Миннеаполисе.

До 2022 года, настаивает Медведев, российское законодательство по деятельности иностранных агентов было гораздо более либеральным, чем подобные законы в странах Запада.

Справка: Все правозащитные, культурные, медийные, бизнес- и политические организации в России, получающие финансирование частично или полностью от иностранных граждан или юридических лиц, зарегистрированных за рубежом, должны сопровождать каждое свое сообщение в соцсетях, публичное выступление или продукт соответствующей маркировкой.

Для проведения публичных выступлений, митингов или собраний такие организации, зарегистрированные как "иноагенты", должны просить разрешение у российских властей.

Кроме того, российские налоговые и финансовые службы более тщательно проверяют деятельность таких организаций.

Западные правозащитные организации, Совет Европы, Вненцианская комиссия, ООН, а также иностранные журналисты критикуют российское законодательство как противоречащее правам человека.

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