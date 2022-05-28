Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведев заявил, что пора закрыть рот людям, признанным "иноагентами"

Денис КарловскийСуббота, 28 мая 2022, 14:40
дмитрий медведев. фото: getty images

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал усилить контроль за людьми и организациями, которые объявлены российскими властями "иностранными агентами".

Источник: telegram-канал Медведева

Прямая речь Медведева: "Надо признать: контроль над иностранными агентами был довольно формальным. И сегодня самое время навести порядок. Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жёстким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций.

И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов.

Уже внесён в Госдуму законопроект, который позволит это сделать.

Деятельность иноагентов должна быть поставлена под жёсткий контроль, стать прозрачной для нашего общества".

Детали: Экс-президент России считает, что необходимо запретить публичную деятельность и выступления иностранных агентов и преследовать их в уголовном порядке.

ВИДЕО ДНЯ

Медведев убежден, что в США и ряде западных стран контроль за деятельностью организаций, имеющих финансирование из-за границы, значительно более суров, нежели в России.

Дескать, антилоббистское законодательство США и ряда стран Европы позволяет их правоохранителям за сутки прекращать деятельность любых зарубежных "правозащитников" или людей, поднимающих какую-то острую общественно-политическую тему. Медведев предложил пример, что власти США не позволили бы иностранной организации вести какую-либо дискуссию в обществе касательно убийства Джорджа Флойда в 2020 году в Миннеаполисе.

До 2022 года, настаивает Медведев, российское законодательство по деятельности иностранных агентов было гораздо более либеральным, чем подобные законы в странах Запада.

Справка: Все правозащитные, культурные, медийные, бизнес- и политические организации в России, получающие финансирование частично или полностью от иностранных граждан или юридических лиц, зарегистрированных за рубежом, должны сопровождать каждое свое сообщение в соцсетях, публичное выступление или продукт соответствующей маркировкой.

Для проведения публичных выступлений, митингов или собраний такие организации, зарегистрированные как "иноагенты", должны просить разрешение у российских властей.

Кроме того, российские налоговые и финансовые службы более тщательно проверяют деятельность таких организаций.

Западные правозащитные организации, Совет Европы, Вненцианская комиссия, ООН, а также иностранные журналисты критикуют российское законодательство как противоречащее правам человека.

Предыстория:

  • 26 мая Медведев сравнил немецкого канцлера Олафа Шольца с нацистским фюрером Адольфом Гитлером из-за того, что Шольц поддерживает Украину.
  • 13 мая Медведев пугал Запад, что их ждут кризисы, разрушения, голод, эпидемии и войны на разных континентах, если западные чиновники не договорятся с Россией и не снимут с нее санкции.
  • 12 мая бывший президент России сказал, что вооруженная помощь Украине от стран-членов НАТО может перерасти в ядерный конфликт с Россией.

Темы: МедведевоппозицияРосcияЗапад
Главное сегодня

обновленоПо Кривому Рогу нанесли ракетные удары, уничтожен завод – Вилкул

Зеленский ожидает от партнеров "хороших новостей" на следующей неделе

Нафтогаз создаст сеть АЗС

Зеленский рассказал, какой видит победу Украины и "план минимум"

Путина начала раздражать поведение кадыровцев на войне против Украины – росСМИ

фотоСдавал врагу позиции ВСУ: украинец получил 15 лет тюрьмы за госизмену

Все новости...
Медведев
Медведев сравнил Шольца с Гитлером и нашел на карте "польско-прусский союз"
Медведев заявил, что Россия не допустит Третьей мировой
У Путина пугают кризисами, разрушениями, эпидемиями и войнами в мире из-за санкций против РФ
Последние новости
23:47
На Киевщине возле границы Беларуси все спокойно, но область постоянно под угрозой – глава ОВА
23:06
В Мариуполе от инфекций могут погибнуть тысячи жителей – мэр
22:44
В Хельсинки зашли четыре военных корабля стран НАТО
22:18
Луганщина: Северодонецк под украинским флагом – ОВА
21:55
обновленоПо Кривому Рогу нанесли ракетные удары, уничтожен завод – Вилкул
21:50
В Литве собрали 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины
21:49
Зеленский ожидает от партнеров "хороших новостей" на следующей неделе
21:36
фотоНа Житомирской трассе из Киева частично возобновили движение грузовиков
21:35
На востоке ВСУ отразили 7 атак, уничтожили танк и 6 авто оккупантов
21:28
У Зеленского ответили на обвинения Кремля об отказе от переговоров
Все новости...