ЗСУ показали, як французькими гарматами знищують росіян 

Українські артилеристи показали, як майстерно використовують французькі самохідні артилерійські установки Caesar на полі бою проти російських окупантів.

Джерело: угруповання Об’єднаних сил

Дослівно: "Українські воїни-артилеристи угруповання Об’єднаних сил добре освоїли французькі САУ на колісному шасі "CAESAR" і ефективно нищать російських окупантів.

Три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" нанесли вогневе ураження по противнику 155-мм снарядами.

Все швидко і чітко. Прибули на позицію, …50 сек - "До бою", дальність – 22110 метрів, 4-5 пострілів за хвилину, 55 сек "Відбій", зникли!"

Деталі: Влучним вогнем українські артилеристи знищили два російські танки, дві бойові машини десанту й вантажівку з боєкомплектом.

Фото: угруповання Об'єднаних сил

Фото: угруповання Об'єднаних сил

Фото: угруповання Об'єднаних сил

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