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ЗСУ показали, як французькими гарматами знищують росіян 

Денис КарловськийСубота, 28 травня 2022, 15:13
сау caesar на полі бою. фото: генштаб зсу

Українські артилеристи показали, як майстерно використовують французькі самохідні артилерійські установки Caesar на полі бою проти російських окупантів.

Джерело: угруповання Об’єднаних сил

Дослівно: "Українські воїни-артилеристи угруповання Об’єднаних сил добре освоїли французькі САУ на колісному шасі "CAESAR" і ефективно нищать російських окупантів.

Три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" нанесли вогневе ураження по противнику 155-мм снарядами.

Все швидко і чітко. Прибули на позицію, …50 сек - "До бою", дальність – 22110 метрів, 4-5 пострілів за хвилину, 55 сек "Відбій", зникли!"

Деталі: Влучним вогнем українські артилеристи знищили два російські танки, дві бойові машини десанту й вантажівку з боєкомплектом. 

 
Фото: угруповання Об'єднаних сил
 
Фото: угруповання Об'єднаних сил
 
Фото: угруповання Об'єднаних сил

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 25 травня головнокомандувач ЗСУ генерал армії Валерій Залужний заявив, що САУ Caesar вже перебувають на передовій. Французька влада ухвалила рішення передати ці гармати наприкінці квітня.
  • Українські захисники на Донбасі застосовують на полі бою близько 100 американських гаубиць М777 калібру 155 мм.
  • Американські журналісти зі своїх джерел у Білому домі дізналися, що США готові передати Україні пускові установки M270 і М142, які можуть використовуватися як РСЗВ з дальністю вогню на 70 кілометрів.

Теми: Збройні силизброяДонбасбойові дії
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