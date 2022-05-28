ЗСУ показали, як французькими гарматами знищують росіян
Українські артилеристи показали, як майстерно використовують французькі самохідні артилерійські установки Caesar на полі бою проти російських окупантів.
Джерело: угруповання Об’єднаних сил
Дослівно: "Українські воїни-артилеристи угруповання Об’єднаних сил добре освоїли французькі САУ на колісному шасі "CAESAR" і ефективно нищать російських окупантів.
Три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" нанесли вогневе ураження по противнику 155-мм снарядами.
Все швидко і чітко. Прибули на позицію, …50 сек - "До бою", дальність – 22110 метрів, 4-5 пострілів за хвилину, 55 сек "Відбій", зникли!"
Деталі: Влучним вогнем українські артилеристи знищили два російські танки, дві бойові машини десанту й вантажівку з боєкомплектом.
Передісторія:
- 25 травня головнокомандувач ЗСУ генерал армії Валерій Залужний заявив, що САУ Caesar вже перебувають на передовій. Французька влада ухвалила рішення передати ці гармати наприкінці квітня.
- Українські захисники на Донбасі застосовують на полі бою близько 100 американських гаубиць М777 калібру 155 мм.
- Американські журналісти зі своїх джерел у Білому домі дізналися, що США готові передати Україні пускові установки M270 і М142, які можуть використовуватися як РСЗВ з дальністю вогню на 70 кілометрів.