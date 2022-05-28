ВСУ показали, как французскими пушками уничтожают россиян

Украинские артиллеристы показали, как мастерски используют французские самоходные артиллерийские установки Caesar на поле боя против российских оккупантов.

Источник: группировка Объединенных сил

Дословно: "Украинские воины-артиллеристы группировки Объединенных сил хорошо освоили французские САУ на колесном шасси "CAESAR" и эффективно уничтожают российских оккупантов.

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Три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли огненное поражение по противнику 155-мм снарядами.

Всё быстро и четко. Прибыли на позицию, …50 сек - "До боя", дальность - 22110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек "Отбой", исчезли!"

Детали: Точным огнем украинские артиллеристы уничтожили два российских танка, две боевые машины десанта и грузовик с боекомплектом.

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Фото: группировка объединённых сил

Фото: группировка объёдиненных сил

Фото: группировка объединённых сил

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