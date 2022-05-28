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ВСУ показали, как французскими пушками уничтожают россиян

Денис КарловскийСуббота, 28 мая 2022, 15:13
ВСУ показали, как французскими пушками уничтожают россиян
сау caesar на поле боя. фото: генштаб всу

Украинские артиллеристы показали, как мастерски используют французские самоходные артиллерийские установки Caesar на поле боя против российских оккупантов.

Источник: группировка Объединенных сил

Дословно: "Украинские воины-артиллеристы группировки Объединенных сил хорошо освоили французские САУ на колесном шасси "CAESAR" и эффективно уничтожают российских оккупантов.

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Три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли огненное поражение по противнику 155-мм снарядами.

Всё быстро и четко. Прибыли на позицию, …50 сек - "До боя", дальность - 22110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек "Отбой", исчезли!"

Детали: Точным огнем украинские артиллеристы уничтожили два российских танка, две боевые машины десанта и грузовик с боекомплектом.

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото: группировка объединённых сил
 
Фото: группировка объёдиненных сил
 
Фото: группировка объединённых сил

Предыстория:

  • 25 мая главнокомандующий ВСУ генерал армии Валерий Залужный заявил, что САУ Caesar уже находится на передовой. Французские власти приняли решение передать эти пушки в конце апреля.
  • Украинские защитники в Донбассе применяют на поле боя около 100 американских гаубиц М777 калибра 155 мм.
  • Американские журналисты из своих источников в Белом доме узнали, что США готовы передать Украине пусковые установки M270 и М142, которые могут использоваться в качестве РСЗО с дальностью огня на 70 километров.

Темы: Вооруженные силыоружиеДонбассбоевые действия
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