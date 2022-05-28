ВСУ показали, как французскими пушками уничтожают россиян
Украинские артиллеристы показали, как мастерски используют французские самоходные артиллерийские установки Caesar на поле боя против российских оккупантов.
Источник: группировка Объединенных сил
Дословно: "Украинские воины-артиллеристы группировки Объединенных сил хорошо освоили французские САУ на колесном шасси "CAESAR" и эффективно уничтожают российских оккупантов.
Три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли огненное поражение по противнику 155-мм снарядами.
Всё быстро и четко. Прибыли на позицию, …50 сек - "До боя", дальность - 22110 метров, 4-5 выстрелов в минуту, 55 сек "Отбой", исчезли!"
Детали: Точным огнем украинские артиллеристы уничтожили два российских танка, две боевые машины десанта и грузовик с боекомплектом.
Предыстория:
- 25 мая главнокомандующий ВСУ генерал армии Валерий Залужный заявил, что САУ Caesar уже находится на передовой. Французские власти приняли решение передать эти пушки в конце апреля.
- Украинские защитники в Донбассе применяют на поле боя около 100 американских гаубиц М777 калибра 155 мм.
- Американские журналисты из своих источников в Белом доме узнали, что США готовы передать Украине пусковые установки M270 и М142, которые могут использоваться в качестве РСЗО с дальностью огня на 70 километров.