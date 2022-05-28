Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко во второй раз не выпустили из Украины

Валентина РоманенкоСуббота, 28 мая 2022, 15:25

Пятому президенту Украины лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко во второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, нардеп Виктория Сюмар, видео представителей "Европейской солидарности" с границы

Детали: Источник УП сообщил, что Порошенко не выпущен из страны.

Окружение Порошенко обвинило власть в "политическом заказе" и подчеркнуло, что правоохранители не имели никаких оснований отказывать в выезде Порошенко, ведь он, как нардеп не является военнообязаным и имеет на руках документы о рабочей командировке.

Прямая речь Сюмар: "На этот раз QR код считывался, командировка действительна, Стефанчук подтвердил, Парламентская ассамблея НАТО начала работу. Но пограничники теперь говорят, что "представил не все документы"), но не говорят какие "не все"…

Неужели "лидер свободного мира" не понимает, что блокирование оппозиции – это слишком опускает его самого? И показывает, насколько его власть больше похожа на российскую, а не европейскую?

ВИДЕО ДНЯ

И еще одно, цирк во время войны отвратительнее даже пира во время чумы… Пишу это с надеждой, что здравый смысл способен победить".

Что предшествовало: 27 мая стало известно, что Петр Порошенко поздно вечером прибыл в пункт пересечения государственной границы во Львовской области. В его команде сообщили, что нардеп уезжает в командировку.

Поводом отказа в выезде Порошенко пограничники назвали проблему с подтверждением действительности разрешительного документа.

"Евросолидарность" назвала не пропуск своего лидера через границу "позорной историей по заказу действующей власти".

28 мая Порошенко снова прибыл в пункт пропуска "Рава Русская".

Темы: Порошенко
Главное сегодня

обновленоПо Кривому Рогу нанесли ракетные удары, уничтожен завод – Вилкул

Зеленский ожидает от партнеров "хороших новостей" на следующей неделе

Нафтогаз создаст сеть АЗС

Зеленский рассказал, какой видит победу Украины и "план минимум"

Путина начала раздражать поведение кадыровцев на войне против Украины – росСМИ

фотоСдавал врагу позиции ВСУ: украинец получил 15 лет тюрьмы за госизмену

Все новости...
Порошенко
Порошенко снова пытается пересечь границу с Польшей
"Не считывался QR-код": почему Порошенко не выпустили из Украины - источники
Порошенко выезжает за границу во Львовской области: в команде говорят "командировка"
Последние новости
23:47
На Киевщине возле границы Беларуси все спокойно, но область постоянно под угрозой – глава ОВА
23:06
В Мариуполе от инфекций могут погибнуть тысячи жителей – мэр
22:44
В Хельсинки зашли четыре военных корабля стран НАТО
22:18
Луганщина: Северодонецк под украинским флагом – ОВА
21:55
обновленоПо Кривому Рогу нанесли ракетные удары, уничтожен завод – Вилкул
21:50
В Литве собрали 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины
21:49
Зеленский ожидает от партнеров "хороших новостей" на следующей неделе
21:36
фотоНа Житомирской трассе из Киева частично возобновили движение грузовиков
21:35
На востоке ВСУ отразили 7 атак, уничтожили танк и 6 авто оккупантов
21:28
У Зеленского ответили на обвинения Кремля об отказе от переговоров
Все новости...