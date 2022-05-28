Порошенко во второй раз не выпустили из Украины

Пятому президенту Украины лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко во второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, нардеп Виктория Сюмар, видео представителей "Европейской солидарности" с границы

Детали: Источник УП сообщил, что Порошенко не выпущен из страны.

Окружение Порошенко обвинило власть в "политическом заказе" и подчеркнуло, что правоохранители не имели никаких оснований отказывать в выезде Порошенко, ведь он, как нардеп не является военнообязаным и имеет на руках документы о рабочей командировке.

Прямая речь Сюмар: "На этот раз QR код считывался, командировка действительна, Стефанчук подтвердил, Парламентская ассамблея НАТО начала работу. Но пограничники теперь говорят, что "представил не все документы"), но не говорят какие "не все"…

Неужели "лидер свободного мира" не понимает, что блокирование оппозиции – это слишком опускает его самого? И показывает, насколько его власть больше похожа на российскую, а не европейскую?

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И еще одно, цирк во время войны отвратительнее даже пира во время чумы… Пишу это с надеждой, что здравый смысл способен победить".

Что предшествовало: 27 мая стало известно, что Петр Порошенко поздно вечером прибыл в пункт пересечения государственной границы во Львовской области. В его команде сообщили, что нардеп уезжает в командировку.

Поводом отказа в выезде Порошенко пограничники назвали проблему с подтверждением действительности разрешительного документа.

"Евросолидарность" назвала не пропуск своего лидера через границу "позорной историей по заказу действующей власти".

28 мая Порошенко снова прибыл в пункт пропуска "Рава Русская".