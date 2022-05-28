Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Порошенко во второй раз не выпустили из Украины

Валентина РоманенкоСуббота, 28 мая 2022, 15:25
Порошенко во второй раз не выпустили из Украины

Пятому президенту Украины лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко во второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, нардеп Виктория Сюмар, видео представителей "Европейской солидарности" с границы

Детали: Источник УП сообщил, что Порошенко не выпущен из страны.

Реклама:

Окружение Порошенко обвинило власть в "политическом заказе" и подчеркнуло, что правоохранители не имели никаких оснований отказывать в выезде Порошенко, ведь он, как нардеп не является военнообязаным и имеет на руках документы о рабочей командировке.

Прямая речь Сюмар: "На этот раз QR код считывался, командировка действительна, Стефанчук подтвердил, Парламентская ассамблея НАТО начала работу. Но пограничники теперь говорят, что "представил не все документы"), но не говорят какие "не все"…

ВИДЕО ДНЯ

Неужели "лидер свободного мира" не понимает, что блокирование оппозиции – это слишком опускает его самого? И показывает, насколько его власть больше похожа на российскую, а не европейскую?

И еще одно, цирк во время войны отвратительнее даже пира во время чумы… Пишу это с надеждой, что здравый смысл способен победить".

Что предшествовало: 27 мая стало известно, что Петр Порошенко поздно вечером прибыл в пункт пересечения государственной границы во Львовской области. В его команде сообщили, что нардеп уезжает в командировку.

Поводом отказа в выезде Порошенко пограничники назвали проблему с подтверждением действительности разрешительного документа.

"Евросолидарность" назвала не пропуск своего лидера через границу "позорной историей по заказу действующей власти".

28 мая Порошенко снова прибыл в пункт пропуска "Рава Русская".

Темы: Порошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Порошенко
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Последние новости
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
Все новости...
Реклама: