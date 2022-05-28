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Зеленський не сподівається на державний переворот у Росії

Денис КарловськийСубота, 28 травня 2022, 19:01
Зеленський не сподівається на державний переворот у Росії
Вежі кремля в москві 27 травня. фото: getty images

Президент Володимир Зеленський переконаний, що всередині владної верхівки Росії ніхто не збирається усувати російського президента Володимира Путіна від влади. 

Джерело: інтерв’ю Зеленського для нідерландського телеканалу NOS 

Пряма мова Зеленського: "Я думаю, що вся ця команда працює довгі роки, і вони зміцнені між собою. Вони пов’язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами – принаймні ми вважаємо це злочинами, те, що відбувається проти нас. І вони об’єднані.

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Я не впевнений щодо зміни режиму Путіна прямо зараз. Я думаю, що вони всі його бояться".

Передісторія: 

  • В інтерв’ю "Українській правді" начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що в Росії можливий лише "тіньовий переворот" всередині владних еліт.
  • Буданов також сказав британським журналістам, що Путін серйозно хворий на рак, а російські еліти здійснюють підготовку до його усунення від влади.
  • Американська розвідка вважає, що військові поразки Росії в Україні не зможуть спричинити державний переворот у Росії, навіть якщо припустити разючу зміну суспільної думки в Росії.

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Теми: ЗеленськийРосіяПутін
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