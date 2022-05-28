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Зеленский не надеется на государственный переворот в России

Денис КарловскийСуббота, 28 мая 2022, 19:01
башни кремля в москве 27 мая. фото: getty images

Президент Владимир Зеленский убежден, что внутри властной верхушки России никто не собирается отстранять российского президента Владимира Путина от власти.

Источник: интервью Зеленскому для нидерландского телеканала NOS

Прямая речь Зеленского: "Я думаю, что вся эта команда работает долгие годы, и они скреплены между собой. Они связаны многими вещами, многими шагами, многими преступлениями – по крайней мере, мы считаем это преступлениями, то, что происходит против нас. И они объединены.

Я не уверен в смене режима Путина прямо сейчас. Я думаю, что они его все боятся".

Предыстория:

  • В интервью "Украинской правде" начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что в России возможен только "теневой переворот" внутри элиты власти.
  • Буданов также сказал британским журналистам, что Путин серьезно болен раком, а российские элиты осуществляют подготовку к его отстранению от власти.
  • Американская разведка считает, что военные поражения России в Украине не смогут повлечь за собой государственный переворот в России, даже если предположить резкие перемены общественного мнения в России.

Темы: ЗеленскийРосcияПутин
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