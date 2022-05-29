Херсонщина: вже два місяці не можуть знайти викраденого росіянами мера

Два місяці у полоні перебуває мер Голої Пристані, що на Херсонщині, Олександр Бабич. Російські окупанти "затримали" його ще 28 березня, і досі невідомо, де він.

Джерело: радник голови Херсонської облдержадміністрації Андрій Соков у Facebook

Деталі: Соков закликав владу і міжнародну громадськість докласти зусиль до повернення Бабича з російського полону.

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Пряма мова: "Голопристанський міський голова Олександр Бабич протягом 2 місяців перебуває в російському полоні. З 28 березня про нього немає жодної звістки.

Звертаюся до представників влади на різних рівнях і міжнародної громадськості із закликом застосувати всі можливі механізми щодо повернення посадовця! Викрадення Олександра Бабича - трагедія не тільки для його родини, а й для кожного мешканця Голопристанської громади! Допоможіть!"

Передісторія: Раніше про викрадення Бабича повідомляв Офіс генпрокурора.

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Крім того, відомо, що в Голій Пристані російські військові викрали 8 людей, зокрема кількох представників органів місцевої влади.