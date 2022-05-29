Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: уже два месяца не могут найти похищенного россиянами мэра

Светлана КизиловаВоскресенье, 29 мая 2022, 09:28

Два месяца в плену находится мэр Голой Пристани Херсонской области Александр Бабич. Российские оккупанты "задержали" его еще 28 марта, и до сих пор неизвестно, где он.

Источник: советник главы Херсонской облгосадминистрации Андрей Соков в Facebook

Детали: Соков призвал власть и международную общественность приложить усилия к возвращению Бабича из российского плена.

Реклама:

Прямая речь: "Голопристанский городской голова Александр Бабич в течение 2 месяцев находится в российском плену. С 28 марта о нем нет никаких известий.

Обращаюсь к представителям власти на разных уровнях и международной общественности с призывом применить все возможные механизмы возвращения чиновника! Похищение Александра Бабича – трагедия не только для его семьи, но и для каждого жителя Голопристанской общины! Помогите!"

 

Предыстория: Ранее о похищении Бабича сообщал Офис генпрокурора.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, известно, что в Голой Пристани российские военные похитили 8 человек, в том числе нескольких представителей органов местной власти.

Темы: войнаХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
война
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Зеленский говорил с правоохранителями о тех, кто ослабляет Украину изнутри
УП получила видео поражения Ил-76 на аэродроме в Пскове
Последние новости
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
Все новости...
Реклама: