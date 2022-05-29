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Херсонщина: уже два месяца не могут найти похищенного россиянами мэра

Светлана КизиловаВоскресенье, 29 мая 2022, 09:28

Два месяца в плену находится мэр Голой Пристани Херсонской области Александр Бабич. Российские оккупанты "задержали" его еще 28 марта, и до сих пор неизвестно, где он.

Источник: советник главы Херсонской облгосадминистрации Андрей Соков в Facebook

Детали: Соков призвал власть и международную общественность приложить усилия к возвращению Бабича из российского плена.

Прямая речь: "Голопристанский городской голова Александр Бабич в течение 2 месяцев находится в российском плену. С 28 марта о нем нет никаких известий.

Обращаюсь к представителям власти на разных уровнях и международной общественности с призывом применить все возможные механизмы возвращения чиновника! Похищение Александра Бабича – трагедия не только для его семьи, но и для каждого жителя Голопристанской общины! Помогите!"

 

Предыстория: Ранее о похищении Бабича сообщал Офис генпрокурора.

Кроме того, известно, что в Голой Пристани российские военные похитили 8 человек, в том числе нескольких представителей органов местной власти.

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Темы: войнаХерсонская область
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