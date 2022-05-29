У росіян істерика після надання Україні систем MLRS – Офіс президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернув увагу, що росіяни розпочали істерику після рішення влади США надати Україні пускові установки MLRS, а тому закликав Захід не вагатися і продовжувати тиснути на Росію.

Джерело: telegram-сторінка Подоляка

Пряма мова Подоляка: "Рідкісної гидоти всі ці суб'єкти з РФ. На всіх рівнях… Заходять на територію іншої країни та масштабно знищують інфраструктуру, масово вбивають мирних громадян та навмисне зносять усі наші міста повністю. Називають це огидним і брехливим терміном "спеціальна військова операція". Застосовують в Україні всі види важкої артилерії, важкі вогнемети, реактивні системи залпового вогню, важкі авіаційні бомби та крилаті ракети різних модифікацій із дальністю понад 1000 км.

Але щойно стало відомо, що Україна все-таки отримає MLRS з нормальною дальністю дії (100+ км), росіяни відразу впали в істеричну істерику. Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: "Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати!"…

Висновок? Простіше нікуди. Два диких російських ґвалти: "скасуйте санкції!" і "на колінах благаємо: не давайте українцям MLRS!" – прямий доказ крайньої ефективності саме цих двох кроків..."

Деталі: Подоляк підкреслив, що росіяни відразу проявляють страх, як тільки в їхнього противника встановлюється рівновага в озброєнні. На думку радника, це засвідчує, що російська армія не боїться воювати тільки проти беззбройного цивільного населення.

Подоляк додав, що через вроджене боягузтво російські пропагандисти невтомно заявляють, що готові застосовувати в Україні й хімічне озброєння, і тактичну ядерну зброю.

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Довідково: M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК. Неофіційно цей комплекс називають "палець Бога" через його вогневу потужність.

Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) є подібним багатофункціональним комплексом на коліснмоу шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.

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