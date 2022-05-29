У росіян істерика після надання Україні систем MLRS – Офіс президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернув увагу, що росіяни розпочали істерику після рішення влади США надати Україні пускові установки MLRS, а тому закликав Захід не вагатися і продовжувати тиснути на Росію.

Джерело: telegram-сторінка Подоляка

Пряма мова Подоляка: "Рідкісної гидоти всі ці суб'єкти з РФ. На всіх рівнях… Заходять на територію іншої країни та масштабно знищують інфраструктуру, масово вбивають мирних громадян та навмисне зносять усі наші міста повністю. Називають це огидним і брехливим терміном "спеціальна військова операція". Застосовують в Україні всі види важкої артилерії, важкі вогнемети, реактивні системи залпового вогню, важкі авіаційні бомби та крилаті ракети різних модифікацій із дальністю понад 1000 км.

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Але щойно стало відомо, що Україна все-таки отримає MLRS з нормальною дальністю дії (100+ км), росіяни відразу впали в істеричну істерику. Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: "Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати!"…

Висновок? Простіше нікуди. Два диких російських ґвалти: "скасуйте санкції!" і "на колінах благаємо: не давайте українцям MLRS!" – прямий доказ крайньої ефективності саме цих двох кроків..."

Деталі: Подоляк підкреслив, що росіяни відразу проявляють страх, як тільки в їхнього противника встановлюється рівновага в озброєнні. На думку радника, це засвідчує, що російська армія не боїться воювати тільки проти беззбройного цивільного населення.

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Подоляк додав, що через вроджене боягузтво російські пропагандисти невтомно заявляють, що готові застосовувати в Україні й хімічне озброєння, і тактичну ядерну зброю.

Довідково: M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК. Неофіційно цей комплекс називають "палець Бога" через його вогневу потужність.

Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) є подібним багатофункціональним комплексом на коліснмоу шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.

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