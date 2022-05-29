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У россиян истерика после предоставления Украине систем MLRS – Офис президента

Денис КарловскийВоскресенье, 29 мая 2022, 14:19
У россиян истерика после предоставления Украине систем MLRS – Офис президента
пускова установка mlrs m270. фото: сайт производителя lockheed-martin

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратил внимание, что россияне начали истерику после решения властей США предоставить Украине пусковые установки MLRS, а потому призвал Запад не сомневаться и продолжать давление на Россию.

Источник: telegram-страница Подоляка

Прямая речь Подоляка: "Редкой мерзости все эти субъекты из РФ. Заходят на территорию другой страны и масштабно уничтожают инфраструктуру, массово убивают мирных граждан и умышленно сносят все наши города полностью. Называют это отвратительным и лживым термином "специальная военная операция". Применяют в Украине все виды тяжелой артиллерии, тяжелые огнеметы, реактивные системы залпового огня, тяжелые авиационные бомбы и крылатые ракеты разных модификаций с дальностью более 1000 км.

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Но как только стало известно, что Украина все-таки получит MLRS с нормальной дальностью действия (100+ км), россияне сразу впали в истерическую истерику. Дикий визг стоит сейчас над всем российским болотом: "Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие для возмездия!"…

Вывод? Проще некуда. Два диких российских вопля: "отмените санкции!" и "на коленях умоляем: не давайте украинцам MLRS!" – прямое доказательство крайней эффективности этих двух шагов..."

Детали: Подоляк подчеркнул, что россияне сразу проявляют страх, как только у их противника восстанавливается равновесие в вооружении. По мнению советника, это свидетельствует о том, что российская армия не боится воевать только против безоружного гражданского населения.

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Подоляк добавил, что из-за врожденной трусости российские пропагандисты без устали заявляют, что готовы применять в Украине и химическое вооружение, и тактическое ядерное оружие.

Справка: M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) является многофункциональным комплексом на гусеничном шасси, который может использоваться как РСЗО, и как ОТРК. Неофициально этот комплекс называют "палец Бога" из-за его огневой мощи.

Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) является подобным многофункциональным комплексом на колесном шасси. Армия США использовала их во время военной кампании в Ираке 2003 года и войны в Персидском заливе.

Предыстория:

  • Украинское военно-политическое руководство в последние недели настаивало на поставке украинскому войску современных пусковых установок MLRS и Himars, которые могут использоваться как реактивные системы залпового огня с дальностью большей, чем у остальных систем на вооружении Украины.
  • В пятницу вечером американские журналисты узнали, что администрация Джо Байдена предварительно согласилась передать Украине эти пусковые установки с боеприпасами, которые совместимы только для его использования в качестве РСЗО, но не как ОТРК.
  • Спикер Пентагона Джон Кирби заявил 27 мая, что власти США еще не приняли решения о передаче Украине какие-либо подобные пусковые установки.
  • Чиновники в Вашингтоне провели ряд закрытых встреч с представителями украинских властей, чтобы подтвердить обязательство не наносить удары в глубокий тыл России в случае, если США согласятся предоставить подобные установки.

Темы: Офис президентаоружиеСШАРосcия
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