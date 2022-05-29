Польща передасть Україні 18 гаубиць калібру 155 мм

Польський уряд ухвалив рішення передати на озброєння України три батареї самохідних артилерійський установок калібру 155 мм AHS Krab.

Джерело: Polskie Radio

Деталі: Польська сторона вже провела навчання 100 українських військовослужбовців щодо експлуатації такого типу зброї.

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Довідково: AHS Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90.

Довжина ствола – 52 калібри. А в якості шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.

Виробником AHS Krab є Huta Stalowa Wola.

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