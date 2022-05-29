Польща передасть Україні 18 гаубиць калібру 155 мм
Неділя, 29 травня 2022, 15:38
Польський уряд ухвалив рішення передати на озброєння України три батареї самохідних артилерійський установок калібру 155 мм AHS Krab.
Джерело: Polskie Radio
Деталі: Польська сторона вже провела навчання 100 українських військовослужбовців щодо експлуатації такого типу зброї.
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Довідково: AHS Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90.
Довжина ствола – 52 калібри. А в якості шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.
Виробником AHS Krab є Huta Stalowa Wola.
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Передісторія:
- Польща також передала Україні понад 200 танків.
- Українські артилеристи вже застосовують на передовій французькі САУ Caesar.
- Українські захисники на Донбасі застосовують на полі бою близько 100 американських гаубиць М777 калібру 155 мм.
- Американські журналісти зі своїх джерел у Білому домі дізналися, що США готові передати Україні пускові установки M270 і М142, які можуть використовуватися як РСЗВ з дальністю вогню на 70 кілометрів.