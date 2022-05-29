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Польща передасть Україні 18 гаубиць калібру 155 мм

Денис КарловськийНеділя, 29 травня 2022, 15:38
Польща передасть Україні 18 гаубиць калібру 155 мм
сау ahs krab. фото: міністерство оборони польщі

Польський уряд ухвалив рішення передати на озброєння України три батареї самохідних артилерійський установок калібру 155 мм AHS Krab.

Джерело: Polskie Radio

Деталі: Польська сторона вже провела навчання 100 українських військовослужбовців щодо експлуатації такого типу зброї.

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Довідково: AHS Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90.

Довжина ствола – 52 калібри. А в якості шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.

Виробником AHS Krab є Huta Stalowa Wola.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Польща також передала Україні понад 200 танків.
  • Українські артилеристи вже застосовують на передовій французькі САУ Caesar.
  • Українські захисники на Донбасі застосовують на полі бою близько 100 американських гаубиць М777 калібру 155 мм.
  • Американські журналісти зі своїх джерел у Білому домі дізналися, що США готові передати Україні пускові установки M270 і М142, які можуть використовуватися як РСЗВ з дальністю вогню на 70 кілометрів.

Теми: ПольщазброяЗбройні сили
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