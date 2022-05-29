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Польша передаст Украине 18 гаубиц калибра 155 мм

Денис КарловскийВоскресенье, 29 мая 2022, 15:38
сау ahs krab. фото: министерство обороны польши

Польское правительство приняло решение передать на вооружение Украины три батареи самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм AHS Krab.

Источник: Polskie Radio

Детали: Польская сторона уже провела обучение 100 украинских военнослужащих по эксплуатации такого типа оружия.

Справка: AHS Krab – польская национальная САУ. При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90.

Длина ствола – 52 калибра. А в качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder.

Производителем AHS Krab является Huta Stalowa Wola.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Польша также передала Украине более 200 танков.
  • Украинские артиллеристы уже применяют на передовой французские САУ Caesar.
  • Украинские защитники в Донбассе применяют на поле боя около 100 американских гаубиц М777 калибра 155 мм.
  • Американские журналисты из своих источников в Белом доме узнали, что США готовы передать Украине пусковые установки M270 и М142, которые могут использоваться в качестве РСЗО с дальностью ведения огня на 70 километров.

Темы: ПольшаоружиеВооруженные силы
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