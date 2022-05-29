Польша передаст Украине 18 гаубиц калибра 155 мм
Воскресенье, 29 мая 2022, 15:38
Польское правительство приняло решение передать на вооружение Украины три батареи самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм AHS Krab.
Источник: Polskie Radio
Детали: Польская сторона уже провела обучение 100 украинских военнослужащих по эксплуатации такого типа оружия.
Справка: AHS Krab – польская национальная САУ. При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90.
Длина ствола – 52 калибра. А в качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder.
Производителем AHS Krab является Huta Stalowa Wola.
Предыстория:
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